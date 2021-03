El PSOE respalda que su líder en Fuerteventura investigado por corrupción sea viceconsejero regional pese al rechazo de Podemos

El PSOE Canarias ha expresado este miércoles "su absoluto respaldo a la decisión" adoptada por el secretario general de la formación y presidente regional, Ángel Víctor Torres, de proponer la incorporación Blas Acosta, imputado en dos casos de corrupción, a su equipo de gobierno como viceconsejero de Economía, pese a que Podemos, uno de los partidos que sustentan la coalición de Gobierno, haya mostrado su oposición a este nombramiento.

Críticas al Gobierno de Canarias por nombrar viceconsejero de Economía a Blas Acosta, imputado en dos casos de corrupción

Saber más

"Entendemos que es una decisión que refuerza al Ejecutivo regional, dada su amplia experiencia política, su perfil profesional e indiscutible capacidad de gestión, y que con toda seguridad contribuirá a seguir consolidando nuestro proyecto de progreso comprometido con la ciudadanía en esta comunidad autónoma", asegura el partido político en un escrito.

Se trata de unas declaraciones que van en la línea de las del mandatario socialista, que este martes, ante las críticas de varios partidos por esta decisión, se ha defendido alegando que es "el presidente de Canarias y no un juez, y sería bueno que todos creyéramos en la presunción de inocencia". Podemos, por su parte, ha explicado que tanto por su código ético como por su programa electoral, "​rechaza frontalmente que personas que tengan causas judiciales abiertas por posible corrupción ostenten cargos de responsabilidad pública o política". En este sentido, el Partido Socialista de Canarias deja claro en el comunicado que Acosta "cumple escrupulosamente con el Código Ético de nuestra organización política para ocupar un cargo público" en el Archipiélago, y añade que "así fue durante su desempeño como consejero y presidente del Cabildo de Fuerteventura, y así sigue siendo ahora de cara a desarrollar una nueva responsabilidad política en otra administración".

En cuanto a su situación procesal, el PSOE afirma que el propio Acosta "ha puesto en conocimiento de la Comisión Ejecutiva Regional toda la información al respecto. La petición que ha hecho la Fiscalía de juicio oral a Blas Acosta está pendiente en estos momentos de la decisión del juez que instruye la causa y, además, no forma parte de los supuestos tasados en el Código Ético socialista en el ámbito de la corrupción", asevera la agrupación.

El partido concluye la nota destacando la labor de Almudena Estévez al frente de la Viceconsejería de Economía del Gobierno de Canarias y asegurando que "seguirá formando parte activa del proyecto político y de gestión pública" del Gobierno.

Causas pendientes por presunta corrupción

Blas Acosta está encausado en estos momentos en dos procedimientos por varios delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión, en ambos casos relativos a su pasado como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara, concretamente cuando estuvo al frente de la empresa pública municipal de gestión urbanística Gesturpa.

Entre los años 2010 y 2015 se detectaron diversas irregularidades contables en la sociedad, cuyo cometido era el desarrollo urbanístico del municipio majorero, que dieron la pie a la apertura del procedimiento penal que ahora afronta su recta final.

En los fundamentos jurídicos del auto, una vez examinada toda la documentación existente, se concluye que entre los ejercicios 2010 y 2015, fechas en las que Blas Acosta era administrador único de Gesturpa, se incluyeron "datos falseados" en las cuentas de la empresa pública "que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad". La magistrada que ha llevado la instrucción hace hincapié en que "el investigado no procedió a disolver la sociedad pese a concurrir causa legal para ello, generando una situación de sobre endeudamiento de la misma". Gesturpa no fue disuelta hasta el 28 de julio de 2016.

De especial relevancia para la jueza es el hecho de que Gesturpa recibió en 2012 un préstamo de 1,6 millones de euros "que agravó aún más la deuda que tenía en dicho momento, sin que conste justificación alguna de la necesidad de dicho préstamo ni tampoco su destino".