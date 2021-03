El Gobierno canario nombra viceconsejero de Economía a un imputado en dos casos de corrupción

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, será nombrado viceconsejero de Economía, una vez que anunció que no optará al acta de senador por la comunidad autónoma.

En declaraciones a los periodistas tras el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer y recogidas por Europa Press, Ángel Víctor Torres ha comentado que aunque su elección como senador estaba avalada por los servicios jurídicos del PSOE al cumplir con el código ético, se ha optado de mutuo acuerdo por incorporar su "experiencia y capacidad de gestión" al Ejecutivo regional.

Torres ha comentado que ha hablado en "muchas ocasiones" con Acosta en las últimas semanas y cree que será "más útil" en el Ejecutivo para "caminar juntos" en beneficio del interés general de las islas. Además, ha dicho que "no necesita ningún premio" tras más de 34 años como militante del PSOE y "ganando elecciones" hasta el punto de convertirse en un "referente" del PSOE por su liderazgo, "inteligencia" y capacidad para "crear equipos". "Nos va a ayudar", ha agregado.

Torres ha comentado que la propuesta del nuevo senador se adoptará esta tarde tras las reuniones de la ejecutiva regional y el comité regional del PSOE pues aunque "siempre hay legítimas aspiraciones individuales" para optar a un cargo de estas características --queda el camino libre para el concejal lagunero Santiago Pérez--, la decisión depende de un "órgano colegiado".

El presidente canario, que también es secretario general de los socialistas canarios, ha destacado la "generosidad y empatía" de la organización para "buscar soluciones a los problemas", subrayando que quien sea elegido senador "va a defender lo que diga el PSOE".

Causas pendientes por presunta corrupción

En una carta remitida al presidente regional, también secretario general de los socialistas en Canarias, el expresidente del Cabildo de Fuerteventura aseguró este fin de semana que su renuncia a optar al Senado se debía al “acoso y descrédito” que, según él, ha sufrido, por lo que no le ha quedado más remedio que retirar “cualquier aspiración a ostentar el cargo” en representación de la Comunidad Autónoma en la Camara Alta.

Blas Acosta está encausado en estos momentos en dos procedimientos por varios delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión, en ambos casos relativos a su pasado como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara, concretamente cuando estuvo al frente de la empresa pública municipal de gestión urbanística Gesturpa.

Entre los años 2010 y 2015 se detectaron diversas irregularidades contables en la sociedad, cuyo cometido era el desarrollo urbanístico del municipio majorero, que dieron la pie a la apertura del procedimiento penal que ahora afronta su recta final.

En los fundamentos jurídicos del auto, una vez examinada toda la documentación existente, se concluye que entre los ejercicios 2010 y 2015, fechas en las que Blas Acosta era administrador único de Gesturpa, se incluyeron "datos falseados" en las cuentas de la empresa pública "que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad". La magistrada que ha llevado la instrucción hace hincapié en que "el investigado no procedió a disolver la sociedad pese a concurrir causa legal para ello, generando una situación de sobre endeudamiento de la misma". Gesturpa no fue disuelta hasta el 28 de julio de 2016.

De especial relevancia para la jueza es el hecho de que Gesturpa recibió en 2012 un préstamo de 1,6 millones de euros "que agravó aún más la deuda que tenía en dicho momento, sin que conste justificación alguna de la necesidad de dicho préstamo ni tampoco su destino".