Radiografía del Parlamento de Canarias: diputados que intervienen más de 20 veces al mes y otros solo dos al año

Hablar, parlar, es etimológicamente la función de los parlamentos. En el caso del Parlamento de Canarias, la actividad de los diputados isleños refleja una gran variabilidad en cuanto a su dedicación a este cometido: algunos intervienen más de veinte veces al mes, otros hablan poco más de dos veces al año.

Hablar no es la única función de un parlamentario, hay otras menos públicas y calladas, pero de entre los datos que facilita la Cámara para medir la actividad de sus 70 diputados, el número de intervenciones es el más fácil de objetivar: en total han sido 12.207 en los plenos y las comisiones celebradas en los cerca de tres años de legislatura.

El Parlamento ofrece otros indicadores de la actividad individual, que son las iniciativas que registra cada diputado, tales como solicitudes de comparecencia o propuestas de acuerdos, si bien los datos no son tan comparables porque no hay una depuración posterior sobre cuántas de ellas se debaten finalmente o quién en su caso acaba defendiéndolas.

Así, un diputado puede atesorar en su recuento parlamentario 105 comparecencias del Gobierno ante el pleno, sin que eso signifique que hayan sido sustanciadas ni que vayan a serlo, porque pueden decaer, quedar obsoletas o mantenerse en trámite durante meses. De modo que más que la actividad, lo que se mide es el registro.

En cuanto a la función de hablar, parlamentar o participar en los debates, las 12.207 intervenciones de los diputados notificadas hasta principios de mayo en esta legislatura pueden ser iniciativas propias o posicionamientos a las iniciativas de otros parlamentarios.

En los datos reflejados en este análisis, han sido excluidos cinco parlamentarios de los 70, de manera que solo se contabilizan 65: cuatro han sido excluidos porque forman parte del Gobierno y por lo general solo intervienen en los debates cuando se les requiere, y el quinto es el presidente del Parlamento, que no participa en los debates aunque los modera.

Los diputados, además de clasificarse en grupos parlamentarios y en las circunscripciones insulares o la autonómica, también se pueden distinguir entre los que en teoría se dedican en exclusiva a sus funciones parlamentarias (oficialmente lo hacen 55 de ellos) y los que no tienen ese régimen de dedicación (diez).

Hablen mucho o poco, participen o no, el coste para el contribuyente no cambia: el salario mínimo de los diputados canarios acogidos al régimen de dedicación exclusiva es de 4.300 euros mensuales (datos de 2021), a los que suman dietas por asistir a las reuniones, que son variables y que de media superan en esta legislatura los 730 euros al mes por cabeza.

Cada diputado o diputada, por término medio, ha realizado 188 intervenciones en plenos y comisiones desde que comenzó el mandato, casi seis veces al mes en promedio.

Los que más intervienen y los que menos

Los diputados con dedicación exclusiva han intervenido algo más, 200 veces cada uno, mientras que los que no tienen dedicación exclusiva participan algo menos, suman 119 intervenciones por término medio.

En los registros del Parlamento consta que el diputado de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente (grupo Mixto, circunscripción de Tenerife, dedicación exclusiva) es el que en más ocasiones ha intervenido, 743 hasta principios de mayo, con un promedio de 23 veces cada mes.

En el último lugar figura María Dolores Corujo (PSOE, Lanzarote, sin dedicación exclusiva), con siete intervenciones, algo así como una cada cinco meses.

Entre los diputados que más participan, siguen a Fernández de la Puente, todos con dedicación exclusiva, Jesús Ramos Chinea (ASG, La Gomera), Vidina Espino (grupo Mixto, Gran Canaria), Luis Campos (Nueva Canarias, Gran Canaria) y Manuel Marrero (Sí Podemos Canarias, Tenerife), todos los cuales han contabilizado más de 600 intervenciones en esta legislatura.

Cerrando la lista, con menos de una intervención al mes, acompañan a Dolores Corujo como los diputados que menos participan Judit Bayarri (CC-PNC, circunscripción autonómica, dedicación exclusiva), con once intervenciones en toda la legislatura; Patricia Hernández (PSOE, Tenerife, dedicación exclusiva) con doce; y Lucas Bravo de Laguna (CC-PNC, Gran Canaria, sin dedicación exclusiva) con 25.

Entre los diputados que no tienen dedicación exclusiva, la que más veces ha intervenido es Socorro Beato (CC-PNC, Tenerife), que ha participado en 299 ocasiones, la cual figura en la undécima posición y es además la que más ha hablado de su grupo parlamentario.

En el grupo Popular, la que más veces ha intervenido es Luz Reverón (Tenerife, dedicación exclusiva), que está en el puesto 12 en el cómputo general con 260 participaciones, mientras que Francisco Hernández Guillén (Lanzarote, dedicación exclusiva) es por ahora el más locuaz del grupo Socialista, en el puesto 16 y con 249 intervenciones.

Solamente 19 de los 65 diputados considerados superan la media de 188 intervenciones realizadas desde el comienzo de la legislatura.

De ellos, cuatro son del PP (Luz Reverón, Carlos Ester, Fernando Enseñat y Poli Suárez), tres de Nueva Canarias (Luis Campos, Esther González y Carmen Hernández), tres de Sí Podemos (Manuel Marrero, Francisco Déniz y María del Río), tres de CC-PNC (Socorro Beato, Cristina Valido y José Alberto Díaz Estébanez), dos del grupo Mixto (Ricardo Fernández de la Puente y Vidina Espino), dos de ASG (Jesús Ramos Chinea y Melodie Mendoza), uno del PSOE (Francisco Hernández Guillén) y una diputada no adscrita a ningún grupo, Sandra Domínguez.

Entre los portavoces de los grupos parlamentarios, han hablado bastante más que el resto Vidina Espino (Mixto, 713 veces), Luis Campos (Nueva Canarias, 645) y Manuel Marrero (Sí Podemos, 613); y bastante menos Casimiro Curbelo (ASG, 172), Australia Navarro (PP, 101), José Miguel Barragán (CC-PNC, 98) y Nayra Alemán (PSOE, 97).

Por grupos parlamentarios, los que más hablan son los del grupo Mixto, que han intervenido de media 728 veces cada uno, por delante de los de Sí Podemos (522), ASG (499), NC (361), PP (166), CC-PNC (108) y PSOE (95).

Por circunscripciones, arrasa La Gomera

En la clasificación por circunscripciones, los diputados de La Gomera hablan más que los demás, 417 intervenciones cada uno de media, por delante de los de Gran Canaria (243), Tenerife (224), circunscripción autonómica (151), El Hierro (140), Lanzarote (137), Fuerteventura (131) y La Palma (78).

De Tenerife, el que más interviene es Ricardo Fernández de la Puente (Mixto); de Gran Canaria Vidina Espino (Mixto); de La Gomera Jesús Ramos Chinea (ASG); de la circunscripción autonómica Francisco Déniz (SPC); de Lanzarote María del Río (SPC); de Fuerteventura Fernando Enseñat (PP); y de La Palma Lorena Hernández (PP).

Y los que menos han hablado son Dolores Corujo (PSOE) en Lanzarote; Judit Bayarri (CC-PNC) en la circunscripción autonómica; Lucas Bravo de Laguna (CC-PNC) en Gran Canaria; Sergio Rodríguez (CC-PNC) en La Palma; Pedro Sosa (PSOE) en Fuerteventura; Omar López (PSOE) en Tenerife; Ana González (PSOE) en El Hierro; y Ventura del Carmen Rodríguez (PSOE) en La Gomera.

Otra clasificación que permiten los datos del Parlamento es el de las iniciativas presentadas por cada diputado, aunque como ya se explicó no necesariamente se han sustanciado por el firmante. Se excluyen de este cómputo preguntas por escrito, solicitudes de informes y otras actuaciones más rutinarias.

Esta lista la lidera la diputada Vidina Espino (grupo Mixto, Gran Canaria, dedicación exclusiva) con 385 solicitudes de comparecencias, preguntas, interpelaciones o proposiciones no de ley.

Siguen Casimiro Curbelo (ASG, La Gomera, dedicación exclusiva), Socorro Beato (CC-PNC, Tenerife, sin dedicación exclusiva), Lorena Hernández (PP, La Palma, dedicación exclusiva) y Fernando Enseñat (PP, Lanzarote, dedicación exclusiva).

El diputado con menos iniciativas es Lucas Bravo de Laguna (CC-PNC, Gran Canaria, sin dedicación exclusiva) que ha presentado cinco desde el comienzo de la legislatura.

Lo acompañan en los últimos puestos María Dolores Corujo (PSOE, Lanzarote, sin dedicación exclusiva) con siete propuestas, y Patricia Hernández (PSOE, Tenerife), quien con diez iniciativas es la parlamentaria con dedicación exclusiva que menos iniciativas ha planteado.

Las iniciativas promovidas por los 65 diputados son 8.480, una media de 130 cada uno, y hay 31 diputados que superan esa media.

Por grupos parlamentarios, el grupo Mixto es el más propositivo, con una media de 277 iniciativas por diputado, seguido por ASG (241), Nueva Canarias (197), PP (149), Sí Podemos (174), CC-PNC (119) y PSOE (90).

Por circunscripción electoral, los diputados de La Gomera han planteado 227 propuestas cada uno de media, los de El Hierro 166, los de Gran Canaria 152, los de Fuerteventura 145, los de Tenerife 133, los de Lanzarote 104, los de La Palma 99 y los de la circunscripción autonómica 64.

En Gran Canaria, la más propositiva ha sido Vidina Espino (Mixto) y el que menos Lucas Bravo de Laguna (CC-PNC); en La Gomera el que más iniciativas promueve es Casimiro Curbelo (ASG) y la que menos Melodie Mendoza (ASG); en Tenerife lidera Socorro Beato (CC-PNC) y cierra la tabla Manuel Martínez (PSOE).

En La Palma Lorena Hernández (PP) es quien acumula más iniciativas y Sergio Rodríguez (CC-PNC) el que menos; en Fuerteventura encabeza Fernando Enseñat (PP) y cierra Pedro Sosa (PSOE); en Lanzarote Jesús Alexander Machín (CC-PNC) lidera y cierra Dolores Corujo (PSOE); en El Hierro Juan Manuel García Casañas (PP) propone más y Ana González (PSOE) menos; y en la autonómica Francisco Déniz (SPC) abre y Patricia Hernández (PSOE) cierra.

Cuando se considera el tipo de iniciativa, entre todos los diputados el que más comparecencias del Gobierno ha solicitado en comisión ha sido Manuel Marrero (Sí Podemos, Tenerife, dedicación exclusiva), con 43, y el que más comparecencias ha solicitado en pleno ha sido Casimiro Curbelo (ASG, La Gomera, dedicación exclusiva), con 105.

Respecto a las preguntas orales en comisión, Fernando Enseñat (PP, Fuerteventura, dedicación exclusiva) destaca con 240; en preguntas orales en pleno el que más ha firmado es Casimiro Curbelo, con 142.

En las proposiciones no de ley para debatir en comisión, el diputado más destacado ha sido por ahora Narvay Quintero (CC-PNC, El Hierro, dedicación exclusiva), con once propuestas, y en cuanto a las proposiciones no de ley para el pleno el que más ha registrado es Ricardo Fernández de la Puente (grupo Mixto, Tenerife, dedicación exclusiva), con 23.