Román Rodríguez, sobre la posible vuelta de Casimiro Curbelo al PSOE: ''Que haga lo que quiera, yo no tengo tiempo para especular''

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, "no tiene tiempo" para las especulaciones sobre el futuro político de Casimiro Curbelo, líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG). El consejero de Hacienda se ha pronunciado en Cadena SER sobre las hipótesis acerca del regreso de Curbelo al PSOE: ''Ha dicho tres cosas en un mes. Me parece bien que haga lo que quiera, que siga en ASG, que haga un partido para las ocho islas o que vuelva al PSOE. Tengo buena relación con él, pero no tengo tiempo para esas cosas".

Casimiro Curbelo admitió en una entrevista radiofónica que había tenido contactos electorales con los socialistas, y no descartó ser número 2 del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, en las próximas elecciones. "Sería interesante", valoró. ''Hay que tener en cuenta que yo siempre he sido número uno en las candidaturas de La Gomera al Cabildo, Ayuntamiento, Senado, pero nunca al Congreso de los Diputados. Esa es una opción, pero aún no es la definitiva", agregó.

En mayo, Curbelo también confirmó que estaba sondeando conformar una alianza electoral interinsular con diferentes organizaciones del Archipiélago, tal y como había adelantado Canarias Ahora.

Por su parte, Román Rodríguez confía en que el pacto progresista que conforma el Gobierno canario en la actualidad (PSOE, Nueva Canarias, ASG y Podemos) se mantendrá hasta el final de la legislatura, "pese a las desgracias" que han tenido que enfrentar. "Vamos a salir fortaleciendo a la sociedad con el programa que prometimos". Si bien, defiende que para poder cumplir con todos los planes y objetivos, este gobierno "necesita cuatro años más".