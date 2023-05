Unidas Sí Podemos insta a sus socios de gobierno a aclarar si pactarían con Coalición Canaria tras el 28-M

La candidata de Unidas Sí Podemos a la Presidencia del Gobierno canario, Noemí Santana, insta a los líderes de los otros partidos con los que sustenta el Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres (PSOE), Román Rodríguez (NC) y Casimiro Curbelo (ASG), a aclarar si pactarían con CC tras el 28M.

Una encuesta vaticina el ‘sorpasso’ del PP a CC en las elecciones regionales del 28-M

Más

Santana ha dicho que Unidas Sí Podemos tiene claro que “no va a pactar ni con Coalición Canaria, ni con el PP ni con ninguna fuerza de derechas”, ya que sólo vislumbra estar en pactos de progreso para las islas.

“Nosotros con CC no queremos entendimiento porque su proyecto es completamente diferente al nuestro, creo que somos la única confluencia electoral que puede decir que no va a pactar con CC. Seríamos honestos y sinceros si cada uno de los candidatos, también los progresistas, dijeran claramente si ven viable o no un pacto con CC”, ha aseverado la también consejera regional de Derechos Sociales.

Por ello, ha instado a sus compañeros de Gobierno, que repiten en esta nueva cita electoral como candidatos a la Presidencia del Gobierno canario, “si estarían dispuestos en algún escenario a pactar con CC”, al estimar que hasta el momento solo Unidas Sí Podemos es garante de lo contrario.

Noemí Santana afronta su segunda campaña electoral con la misma ilusión que la primera, la de 2015, con la conciencia de que, por estar en el Gobierno canario, “ahora toca jugar un papel diferente al de hace cuatro años”.

Por ello, desde esta confluencia la representante de la formación morada pretende poner en valor en esta campaña electoral el trabajo desarrollado en estos cuatro años y “las conquistas” que este partido ha logrado “para garantizar derechos a la ciudadanía de Canarias con el objetivo de ”intentar revalidar su posición e, incluso, poder ganar nuevos espacios dentro del Gobierno de Canarias para poder desplegar políticas progresistas“.

“Nuestro mayor aval y nuestra mayor garantía para llegar a la gente es el trabajo desarrollado en la Consejería de Derechos Sociales y la Viceconsejería de Cultura. Hemos hecho unos esfuerzos increíbles y me siento muy satisfecha de que haya salido adelante una candidatura de unidad, que hayan prevalecido los intereses colectivos de la ciudadanía frente a los intereses personalistas de cada uno de nosotros”, ha referido.

Preguntada por los nuevos espacios que Unidas Sí Podemos aspira a conquistar dentro del Ejecutivo canario, Santana ha admitido que le “encantaría ser la consejera que desplegara en Canarias la Ley de Vivienda de Ione Belarra” y que esta confluencia también tuviera poder de gestionar los asuntos relacionados con la “sostenibilidad medioambiental”.

Para “ganar peso y fuerza dentro del Gobierno necesitamos el apoyo de la ciudadanía”, ha recalcado Santana, quien ha estimado que el gran valor de esta confluencia es ser “conocida por su trabajo” de los últimos cuatro años.