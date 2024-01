Amaki Sushi, 10 años y uno más poniendo en valor la cocina japonesa en Las Palmas de Gran Canaria

A finales del año 2023 el conocido restaurante Amaki vivió un mes lleno de actividades y como reconoce uno de sus propietarios, Rafa, “de mucha emoción porque Alba y yo nos vimos desbordados de tanto cariño por parte de nuestra clientela, amigos, proveedores y también compañeros de profesión”. Y tras estas fiestas navideñas quise conocer la parte de Amaki más desconocida para el gran público como es la de comer en su restaurante, ya que de aquí siempre ha sido más reconocida que probablemente hacen el mejor surtido de sushi para llevar, pero en sus cocinas se hace mucho más.

Es importantísimo empezar este artículo destacando algo que quizás mucha gente desconoce como que mucho de los ingredientes que se cocinan en Amaki son originarios de Gran Canaria, ya que para ello tienen su ingrediente secreto en forma de su EcoFinca Selva Doramas (@ecofinca_selva_doramas en Instagram), de la que ya les hablaremos en profundidad próximamente, ya que se merece su espacio propio.

De la cocina en Amaki comenzaría destacando su sopa de miso, quizás de las mejores que me haya comido hasta ahora en la isla elaborada con miso blanco, tofu y puerro. Da igual que haga frío o calor, sienta a las madres en el estómago como se suele decir en nuestra jerga popular.

Destacable también una sorpresa en forma de ensalada, que si bien por el nombre uno dudaría de la misma, Tofu Caprese, pero que yo les animo a pedir y dejarse llevar de manera clara. Creada a partir de unos tomates cherry de la ecofinca, una crema de tofu que se asemeja a una mozzarella de cara a ligarla y con el toque final que aporta el shisho con vinagre balsámico de soja, conforma un bocado sorprendente, fresco y de personalidad propia. Este es un plato que además también preparan para take away y les aseguro que puede ser un maravilloso complemento para esa comida a base de sushi en casa o trabajo.

En la parte sushi me apunté a probar bocados que están ideados para disfrutar en el restaurante como es el Tiradito de Vieira con crema ponzu, ikura, chips de ajo y un toque final mixto de hierbabuena y polvo de miso rojo que termina de redondear por contraste cada bocado. Para comer con palillos y terminarlo a cucharadas porque es un pecado dejar nada de la crema en el plato.

Untuoso y adictivo también me resulto el usuzukuri de salmón al que la salsa de tamarindo-lima, aguacate, togarashi, brotes de cilantro y kikos casi te hace pedir pan para mojar al final.

Ya en la parte sushi bar vale la pena que lean la carta y se dejen llevar, clásicos como el foie a la plancha con cebolla tierna y salsa teriyaki, el oshi spicy maguro con un elegante e impecablemente tratado tartar de atún rojo marinado en un ligero picante picante o cualquiera de sus nigiri son delicatessen para los amantes de la cocina nipona.

Como fin de fiesta en esta ocasión me decanté por otro clásico de la casa, el Katsu Sando, sandwich clásico japonés elaborado con secreto de cerdo, mozzarella fresca y una fusión de alioli/mayonesa de mostaza karashi.

Este bocadillo entra por méritos propios en mi listado de mejores bocatas de la isla, directamente les podría decir que escribiendo el artículo tengo ganas de cerrar el ordenador y lanzarme de lleno a por otro. El toque calentito a la vez que sedoso del pan, el perfecto toque crujiente del cerdo, todo ello unido a la exquisita salsa que liga todo, da lugar a un bocadillo inolvidable digno y merecedor de un protagonismo propio en la sala de Amaki.

En la parte dulce les mentiría si no reconociera que no terminé de entrar en ellos, es un mal que se cierne siempre sobre los grandes restaurantes de cocina japonesa en España y en Amaki se juega esta liga.

De lo que no cabe duda es que he tardado demasiado tiempo en conocer la cocina in situ de Amaki, pero ahora no tardaré nada en volver porque ardo en deseos de probar su udón, el yokusoba y algunos de sus pokes, seguro que el nivel sigue siendo el más alto.

