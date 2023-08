Meloneras aspira a convertirse en un referente internacional de la coctelería

Meloneras se ha fijado el ambicioso objetivo de consolidarse como uno de los mejores destinos turísticos vinculados a la coctelería. El proyecto es complejo e ilusionante a partes iguales y, su éxito, requiere una apuesta como la que está realizando Lopesan Hotel Group por revitalizar los bares de sus hoteles en la zona más exclusiva del sur de Gran Canaria.

El S U R U Cocktail Bar del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel y el Bar Central del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, son dos ejemplos que escenifican el denodado esfuerzo que está llevando a cabo la compañía para proporcionar a sus clientes una propuesta original y diferenciada, que ayude a elevar el nivel de satisfacción de los viajeros que eligen Gran Canaria como destino turístico para disfrutar de sus vacaciones.

Precisamente, S U R U Cocktail Bar fue el escenario seleccionado por Campari Academy on the road para acoger la clase magistral impartida por Giacomo Giannotti, dueño del Cocktail Bar Paradiso de Barcelona y una de las voces más respetadas en el gremio de los bartenders. Durante su charla, subrayó los elementos que han influido para que un bar como el suyo, de formato speakeasy, se haya transformado en un punto de encuentro de referencia internacional, logrando ser elegido el mejor establecimiento del mundo por el prestigioso ranking World 's 50 Best Bars. La hospitalidad, la actitud profesional y elegante, la utilización de productos de máxima calidad y la sostenibilidad, “son los pilares esenciales sobre los que se debe sustentar el éxito de cualquier local de ocio y restauración”, según Giannotti.

Durante su estancia en la isla, el dueño del Cocktail Bar Paradiso pudo comprobar de primera mano la cuidada propuesta alojativa del Grupo Lopesan y, al mismo tiempo, tuvo la oportunidad de analizar la calidad y la originalidad de las cartas de cócteles que ofrecen los bares de los hoteles en Meloneras, visitando también las propuestas del Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso y del Lopesan Baobab Resort. En este punto, Giacomo Giannotti celebró que todos los locales estuvieran tematizados, “siguiendo la idea que plantean los hoteles en los que están ubicados, pero, de igual forma, resulta muy atractivo que cada uno presente una identidad propia y bien definida”.

Al finalizar su master class, Giannotti tuvo la oportunidad de reflexionar sobre las tendencias del sector turístico con el responsable de bares del Grupo Lopesan, Raimondo Palomba, poniendo de manifiesto el incremento del grado de exigencia de los clientes en la actualidad. “Los viajeros Premium están acostumbrados a alojarse en hoteles espectaculares por todo el mundo y dan por hecho que van a recibir un servicio excepcional vinculado a su experiencia gastronómica o de ocio, por lo que, en este escenario marcado por la competitividad, es esencial cumplir con las expectativas”.

La propuesta del S U R U Cocktail Bar responde a ese objetivo, brindando a su clientela una carta de coctelería minimalista, en la que son protagonistas los productos Km 0 procedentes de la Finca de Veneguera. De la huerta a la coctelera, es la filosofía de unas creaciones que pueden ser degustadas con las formidables vistas que ofrece el océano Atlántico y bajo la atenta mirada del Faro de Maspalomas. Los aperitivos son los cócteles que más éxito tienen, tanto entre los huéspedes del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel como entre el público general, con propuestas que fusionan ingredientes selectos con cocciones a baja temperatura, osmosis y maceraciones. Un buen ejemplo es el original Tuno vuò fà l’americano, cuya elaboración requiere cocinar el tuno indio de Veneguera, de forma muy lenta, en una fórmula a base de Campari.

“El servicio de calidad requiere formación”

“El cuidado de los detalles marca la diferencia en un servicio óptimo y el único garante para alcanzar la excelencia es contar con un plantel de profesionales que esté a la altura de los estándares de calidad que cada cliente espera recibir”. En este plano, la formación continua de los trabajadores es un elemento primordial. Consciente de ello, Lopesan Hotel Group ha organizado una sesión de capacitación para sus empleados de l mano del director de la Campari Academy en España, Giuseppe Santamaría.

Durante la charla, los asistentes tuvieron la oportunidad de profundizar en las técnicas para la realización de aperitivos, poniendo en práctica la elaboración de 5 cócteles diferentes y aplicando los nuevos conocimientos adquiridos. La clase magistral analizó también el amplio abanico de bebidas de baja graduación alcohólica que, actualmente, marcan el ritmo de las tendencias de la coctelería a nivel mundial y que vertebran parte de las cartas disponibles en los bares de los hoteles del Grupo Lopesan en Meloneras.

La coctelería de autor es, junto con la creación de sinergias con marcas de prestigio internacional, uno de los componentes destacados del proyecto Meloneras Majestic Mile (MMM), que busca la transformación del destino a través de la integración de una propuesta alojativa de máxima calidad con una oferta complementaria comercial, de ocio y restauración, orientada a un tipo de de viajero Premium. Con este tipo de acciones, Lopesan Hotel Group aporta su contrastada experiencia para dar forma a un paquete de reclamos adicionales, que aporten valor a la zona más distinguida del sur de Gran Canaria.