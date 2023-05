La Unión Deportiva Las Palmas, un equipo con sabor a Primera

Sólo dos días después de haber conseguido el ansiado ascenso a Primera División, parte de la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas ha contado a este periódico qué platos o restaurantes son un plus para ellos para celebrar tal eférides en compañía de los suyos.

Está claro que el club amarillo respira gastronomía por los cuatro costados cuando miramos a su Junta Directiva y podemos ver a Nicolás Ortega, vicepresidente, así como presidente de la cadena de filiales y el alma mater de dos restaurantes que son un referente para la ciudad desde hace décadas, La Marinera y Casa Carmelo.

Siguiendo por la categoría de filiales nos paramos a hablar con Manuel Rodríguez, “Tonono”, director de Captación y Formación de la UDLP, y ante la pregunta con qué plato o en qué restaurante le gustaría saborear el ascenso, no dudó tras unos segundos en afirmar: “Si cierro los ojos donde me gustaría celebrarlo es en Montaña Cardones, en mi casa de toda la vida con un plato que mi madre Maruca hacía como nadie, el rancho canario”. Sin duda en esa casa se cocinaba este plato como mandan los cánones. “Con ese condumio del que se aprovechaba todo, mi madre tuvo la mejor maestra, mi abuela Cecilia, cuando lo pruebo en otro lado siempre lo comparo al de mi madre y siempre sale perdiendo”, insiste Tonono. Yo a eso le llamo el recuerdo de los sabores perdidos y está claro que son los que marcan nuestras raíces.

Rubén Fontes es el delegado del equipo, al que siempre vemos con una boina en el banquillo y parte fundamental en la sombra apoyando y ayudado siempre a los jugadores. De marcado carácter familiar, lo tiene claro: “El domingo ya me fui a esa celebración con mi mujer Arianne y mi hijo Rubén JR al Gambrinus Las Palmas, donde Manolo y Miro siempre me hacen sentir como en casa”.

Sergi Cardona pensaba mirando al cielo mientras le venía el plato: “Una paella, una buena paella de esas que tanto nos gustan a los canarios es lo que me pide el cuerpo meterme para celebrar el ascenso”, mientras que Álvaro Lemos se marcaría “un buen gofio escaldao, me vuelve loco ese plato”.

Mientras tanto, el capitán, Jonathan Viera se refería a “un plato cualquiera”, de los que me hace su madre, y Sandro Ramírez se reía mientras decía: “Yo con el ascenso no le digo que no a ningún plato, lo que sea, para dentro”. En esto aprovecho para recomendarles el pequeño reportaje que crearon en la plataforma PlayUD donde podrán conocer por dentro a través de su familia el espíritu amarillo del delantero grancanario e incluso el plato que siempre le pide a su abuela que le cocine.

Jugadores como Alex Suárez o miembros del staff técnico como Momo Figueroa se decantaban por el restaurante La Marisma (en la costa de Moya), e incluso este último se apuntaba a un plato como el bocinegro fresco a la espalda. Saúl Coco se decantaba por un “arroz negro, siempre caballo ganador cuando está bien hecho”.

A Nuke Mfoulu y familia se les puede ver en AVE Pastelería Artesanal, donde la cocina dulce de Dana Joher seduce a todo aquel que la prueba. Para el francés Eric Loiodice, la Ostería Martini en Las Canteras es uno de sus sitios favoritos, “tanto por cocina como por el lugar en sí”, terminando en esta parte con Marc Cardona que lo tenía claro: “Me encanta un lugar que está cerca de mi casa en Las Canteras, MAR Gastrotasca y sobre todo, sus tacos, son adictivos”.

Terminamos este viaje gastronómico con la curiosa coincidencia que se da con las respuestas del mister, García Pimienta, y el presidente, Miguel Ángel Ramírez, ambos reconociendo y por separado que su plato favorito son “unas buenas papas arrugadas, no hay nada mejor que eso”. Ojalá sea señal inequívoca de que la renovación del entrenador amarillo va por buen camino. Desde aquí les invitamos a que se selle con un buen plato de papas de por medio.

Patricio Viñayo, director general del club amarillo y gran gastrónomo, fue el más políticamente correcto pero a la vez imaginativo al requerimiento de esta sección: “El plato del ascenso es el mejor bocado que me he llevado a la boca este año, con ese me quedo que aún lo estoy saboreando”.

Y ya para cerrar, el reelegido por tercera vez consecutiva como presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales cambió el puchero elegido para el Granca: “Un sancocho, ya que nos acercamos al Día de Canarias, y pocos platos me parecen más apropiados para celebrar que nuestro sancocho donde el mar y la montaña se dan la mano”.

