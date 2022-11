Viajando por sabores de toda España sin salir de Gran Canaria

Esta semana #LosJuevesdePorFogones viene viajero, y ya no por las ubicaciones de los restaurantes que vamos a recomendar, sino por las gastronomías que nos ofrecerán. Galicia, Madrid, Canarias, Huelva y los mejores cortes de carnes procedentes de todo el mundo son propuestas muy suculentas para invitarles a salir de casa y disfrutar de la mejor gastronomía que se encuentra repartida por la isla de Gran Canaria.

Empezamos por un clásico que se encuentra en pleno proceso de reformas como es Hermanos Rogelio, “el de toda la vida”, ubicado en la calle Valencia, que ha abierto sus puertas de cara al público tras una semana vistiéndose de puertas adentro. Aún no está la reforma del todo terminada, pero ya la clientela demandaba la vuelta a esos platos de cuchara, la barra y, sobre todo, las ganas de reencontrarse con todos esa clientela que abarca varias generaciones y que los echaban tanto de menos. Toda la información de estos cambios la pueden encontrar en el Instagram @hermanosrogelio_restaurante.

Mencionar a la familia Bouzón en Gran Canaria es trasladarse de manera inmediata a las Rías Bajas que tanto lustro dieron a la gastronomía de la isla. Aquí es David el que ha recogido el testigo que su padre, Pepe Bouzón, le inculcó como amor a una manera de ver la vida haciendo feliz a su clientela. En el Castillo del Romeral se ha afincado el Restaurante Saliviento, donde David no solo se encuentra feliz recibiendo a su padre como comensal, sino que además se ha marcado unas jornadas gastronómicas gallegas desde el 9 hasta el 20 de noviembre que están siendo todo un éxito. No dejen de ir en este tramo final. Pero si no, el sabor a Galicia con el toque Bouzón, siempre estará presente en esta casa a la que pronto tocará hacerle una visita en profundidad. Para reservar en las jornadas o cualquier otro momento del año pueden visitar su Instagram, @restaurante_saliviento.

Madrid en la mesa tiene sabor a barra, caña, tortilla, callos, calamares, conservas de las buenas, vermouth, croquetas, guisos y mil detalles más. Desde hace un año, Kike Espino se empeñó en que su Manuela Jimena (@manuelajimena en Instagram) se convirtiera en el homenaje que él quería brindarle a una tierra que ama. Y con eso, Vegueta se garantizó el que a día de hoy es uno de los referentes en la zona con más historia de la ciudad. Si van por la calle La Pelota, pararse y dejarse llevar es lo más parecido al goce extremo, celebren su primer aniversario dándose la oportunidad de conocerlos.

Seguimos de cumpleaños gastronómico pero en este caso ya con el medio siglo, 50 años que se dice pronto, que está celebrando El Pote en este tramo final de 2022. Como broche de oro a los faustos homenajes y celebraciones que han ido realizando durante el año, se despiden con dos comidas muy especiales para lo que han traído como cocinero invitado a Raúl Daza desde Isla Cristina, Huelva. El viernes 18 a mediodía y el sábado 19 en servicio de cena, el menú da ganas de comérselo a dentelladas. Toda la información, en su Instagram, @elpoterestaurante.

Más que una tradición, es una religión para los amantes de la carne en la isla de Gran Canaria. Hablamos como no puede ser de otra forma de las Jornadas del Corte de la Carne en Casa Brito, Arucas. Una imagen vale más que mil palabras y durante casi un mes, desde el 9 de noviembre hasta el 4 de diciembre, este enclave del norte grancanario se convertirá en lugar de peregrinación para degustar la más amplia y excelsa variedad en cortes de carnes que cada año trae Brito, con Salvador siempre en bodega como fiel escudero ayudando a elegir los mejores vinos para acompañarlas. La información para reservas la pueden encontrar en su Instagram, @restaurantecasabrito.

Aunque nos encontramos en los días previos a la celebración de la Gala Guía Michelin 2023 y que nos ocupará en Por Fogones las próximas jornadas, la salud gastronómica de un destino lo muestra la variedad de su propuesta. Y como podemos observar semana tras semana, en Gran Canaria el nivel a día de hoy es tremendamente alto.

