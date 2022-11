El WOMAD, Fashion & Friends y La V Jornada del Gofio en Telde inundarán Gran Canaria de sabor este fin de semana

“No existe gastronomía sin cultura ni cultura sin gastronomía”. Esta frase que me habrán leído en estas líneas más de una vez cobra en esta semana más sentido que nunca gracias al WOMAD y el Fashion & Friends de Moda Cálida Gran Canaria, eventos que inundarán la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de ritmo, música, belleza y sabor. Pero Telde aportará la esencia de un producto como el gofio, que sale a la calle en la V Jornada Gastronómica del Gofio que se celebrará en la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, coincidiendo con las fiestas onomásticas de la ciudad.

Empezamos este fin de semana en el Parque Santa Catalina, donde tiene lugar desde este jueves hasta el próximo domingo 13 de noviembre, el WOMAD Las Palmas de Gran Canaria, que lleva este año a la gastronomía africana como protagonista invitada. Para ello, se ha habilitado una zona gastronómica que constará de nueve locales “sobre ruedas” a base de foodtrucks. Ellos son La chef on the road; La Ibérica; Caminando por el mundo; Che Motero; la cocina canaria revisionada de Andrés Rodríguez en Échale mojo; darse un capricho probando la que es actual mejor hamburguesa de Canarias con el “sueño americano” de La Quícara; el establecimiento que ha llevado las croquetas a otro nivel como es La Croquetería de Moya, que además estrena foodtruck propia o la comida alternativa y vegana en Pai Pai. Todo ello sin olvidar sitio para el postre en Crepe and Waffle House. Magnífica elección del equipo de Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria buscando que hubiera variedad de estilos de cocinas y productos.

Desde el viernes 11 hasta el domingo 13, en el parque del Estadio Insular, encontraremos el conocido como Fashion and Friends de Moda Cálida Gran Canaria, rebautizado hace poco como Moda y Amigos, donde podremos encontrar tres foodtrucks como son las de La Caleta, el 200gramos Burger y la Furgoneta de Allende, por lo que la calidad y variedad está más que garantizada. De este último puesto nos chivan que se podrá degustar un bocadillo de ternera asada durante 16 horas, con cebolla al josper; un burrito de cochinita hecha en hojas de plataneras o la nueva tarta de manzana de Valleseco, menú al que ya le estoy buscando hueco para no quedarme sin probarlos, sobre todo el bocadillo, la verdad sea dicha. La organización también ha pensado en puesto de café y para eso estará Isaza Café y también algo dulce en Cookie 21. En cuanto a barras de cocktails los equipos de El Viajero, El Alboroto, Masseba y Experiencia Vermut serán los encargados de preparar los combinados con y sin alcohol a gusto de los consumidores. Particularmente me apasiona ver que el Vermouth cuenta cada vez con más adeptos en la ciudad y tener la oportunidad de degustarlo en un lugar así, hace segura mi presencia por el puesto. Leyendo la frase que protagoniza el evento, “La hora del Re-Creo”, no puedo dejar de pensar que el Insular se convertirá en “El Patio de mi Recreo” por algunas horas.

La tercera de las recomendaciones de este fin de semana tiene su punto de mira en Telde, lugar que acoge la V Jornada Gastronómica del Gofio desde el jueves 10 hasta el sábado 12 de noviembre. Teniendo como punto de partida este ingrediente que tanto significa para nosotros, los canarios y con el lustre que da tener en el municipio al Molino de Fuego, gofio ganador de la Gran Medalla de Oro 2022 y mención especial como Mejor Gofio de Grano Local 2022 durante el concurso Agrocanarias 2022. Varios establecimientos adheridos a la Zona Comercial Abierta San Gregorio se han juntado para organizar una ruta elaborando distintos productos tanto dulces como salados, tradicionales e innovadores, pero siempre buscando el placer del comensal. Dichas jornadas se presentaron esta semana en las instalaciones del Molino de Fuego y los nueve locales acercaron sus creaciones para darlas a conocer. Así que ya saben, si tienen ganas de probar estos bocados especiales y efímeros, no duden en visitar Oasis Chill Out, El Tanteo, La Tunera, Cafetería La Canela, Pizpireta, Encurtidos Antequera, Manhattan, Aquelarre y Churrería Melián, habrá para todos los gustos.

Como verán, la isla de Gran Canaria lleva este fin de semana tatuada en cada rincón ese claim de que no existe gastronomía sin cultura, ni cultura sin gastronomía.