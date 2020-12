Así son las medidas para la hostelería canaria en estas navidades 2020

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado este viernes, 4 de diciembre, las medidas de cumplimiento obligatorio en toda la Comunidad Canaria ante las fechas navideñas. Son medidas generales, excepto en la isla de Tenerife, donde puede darse alguna restricción más por el semáforo rojo en el que se encuentra actualmente y del que no se le ve posibilidades de cambio.

Todas estas medidas entran en vigor el sábado 5 de diciembre, lo que obliga a toda la población a estar muy atenta porque hasta las reservas en los restaurantes deberán sufrir adaptaciones. Las más importantes son las siguientes:

Mesas tendrán un máximo de 6 comensales, ya no son válidas las de 10.

La distancia entre sillas de ambas mesas debe ser de 2 metros.

Se decreta el cierre total de bares, restaurantes, terrazas y todo tipo de establecimientos de hostelería y restauración a las 24:00 horas, salvo en Tenerife, que será a las 23:00, como venía ocurriendo por el semáforo rojo.

Del 23 de diciembre al 10 de enero habrá un toque de queda nocturno entre las 01:00 y las 06:00, excepto las noches del 24 y el 31, que se retrasa media hora, a la 01:30.

No cabe duda que estas medidas suponen otro golpe duro para el sector de la hostelería, pero seguro que entre la profesionalidad de sus integrantes y el compromiso de la clientela se podrá salir adelante. A ustedes, restauradores, les pido que recuerden lo que las autoridades sanitarias no se cansan de repetir: no están permitidos los platos para compartir en las mesas, si aún así se sirven, deberá ser el camarero quien reparta las raciones en cada uno de los platos (y esto vale también para las papas arrugadas, el queso y el pan). A los comensales, por favor, no le pongamos al sector las cosas más difíciles de lo que ya están, respetemos las normas, no juntemos las mesas, no hagamos exaltación de la amistad en las mesas y olvidemos los besos y abrazos en unos momentos en los que no toca. Y, sobre todo, no canceles tu reserva, adáptate a las normas y sal antes a cenar, como en la mayor parte de los países europeos, las 20:00 horas tiene que ser nuestro nuevo punto de partida, el prime time si hablásemos de televisión. Entre todos seremos capaces de llegar a la meta, que ya se acerca en forma de vacuna, pero no bajemos la guardia, ahora más que nunca es importante y fundamental el compromiso de cada uno de nosotros.

