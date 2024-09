'Vacaciones en el mar' a gastos pagados a costa de la imagen de las Falleras Mayores de València

“El objeto del presente convenio es el de establecer la colaboración entre el Organismo Autónomo Municipal (OAM) Junta Central Fallera (JCF) y la mercantil Trasmed GLE, SL, para el mecenazgo del proceso de elección de Falleras Mayores y Cortes de Honor 2024-2025 organizado por Junta Central Fallera y cualquier otra actividad de interés común que pueda surgir durante el ejercicio 2024-25 (...). Trasmed GLE, S.L. se compromete a organizar un viaje en uno de sus ferries. Será una experiencia única y memorable en el entorno de nuestro Mar Mediterráneo promoviendo la convivencia entre las candidatas a falleras mayores de Valencia, las actuales Falleras mayores y sus cortes, el jurado y el personal de la Junta Central Fallera”.

El convenio suscrito entre JCF y la naviera Trasmed (documento completo al final de la información) se expresa en estos términos para justificar la actividad que vivió este fin de semana una comitiva vinculada al organismo municipal por el que embarcaron en el buque Ciudad de Granada el pasado sábado 21 de septiembre a las 20.30 horas en el que cenaron e hicieron noche hasta la llegada a Ibiza a las 8.00 horas. Una vez en la isla, toda la comitiva fue recibida por la Fallera Mayor y la Fallera Mayor Infantil de Sant Antoni de Portmany. Sobre las 18.30 horas de este domingo la expedición llegaba de nuevo a València. La actividad se enmarca principalmente en las pruebas que viene realizando el jurado para elegir a las 13 falleras que formarán parte de la corte de honor de 2025 y a la futura fallera Mayor de València.

Sin embargo, además de las candidatas (74), el jurado (7), la actual Fallera Mayor y su corte (13), el personal de JCF y la prensa especializada cuya presencia estaría justificada, el fin de semana a gastos pagados estaba planificado para un total de 350 personas.

El evento, cubierto íntegramente por la naviera, está valorado en 229.900 euros y a cambio del mismo el organismo JCF se compromete a garantizar y permitir la presencia de logo de la empresa en diversos soportes. “A título enunciativo, y no limitativo, garantiza, como mínimo, la presencia de la marca en los siguientes emplazamientos publicitarios: Photocall de atención a medios en el acto de elección de Cortes de Honor que se celebrará en el pabellón Fuente de San Luis de València el día 28 de septiembre de 2024; díptico que se publica con ocasión de la celebración del acto de elección de Cortes de Honor; cartel de Fallas; programa de mano de Fallas 2024-25; libro oficial de Fallas 2024-25; photocall lectura de premios”, reza el convenio.

De esta forma, JCF no ingresará cuantía económica alguna en concepto del acuerdo. Preguntados Trasmed y JCF por este diario sobre el número final de asistentes al evento, sobre los criterios en base a los que se realizaron las invitaciones a la actividad y sobre las compensaciones que recibirá el organismo municipal si es que no se cubrieron las 350 plazas previstas, lo que supondría un menor gasto para la empresa, desde la naviera han derivado la organización del acto en el ente fallero y este no ha respondido ninguna de las cuestiones planteadas.

A todo ello se añade que tanto la Intervención como la abogacía del Ayuntamiento pusieron reparos a un acuerdo que en un principio trató de firmarse como un patrocinio, pero que finalmente se ha tenido que plasmar como convenio por cuestiones legales. En concreto, el informe de la Intervención advirtió de que en la cláusula segunda del borrador del convenio “no se indica la normativa que resulta de la legislación aplicable” y que “la valoración económica recogida en la cláusula tercera del borrador del convenio se tendrá que ratificar por un técnico de la OAM Junta Central Fallera o indicarse en el convenio si la misma la determina la mercantil”.

En cuanto al informe de la asesoría jurídica municipal del pasado 19 de septiembre, recuerda que fue “tramitado como contrato privado de patrocinio publicitario” y que “por parte de la Intervención delegada en el Organismo autónomo se ha fiscalizado de disconformidad la propuesta formulada por el Organismo Autónomo de fecha 6/09/2024”, por el siguiente reparo: “No consta en las actuaciones remitidas el carácter de 'exclusividad' del adjudicatario propuesto, conforme a los supuestos previstos en el art. 168.a,2) de la LCSP. (Apartado B.7.1,k del Anexo II Bases de Ejecución). La exclusividad alegada se basa únicamente en el informe de necesidad, en que ha sido 'el único patrocinador que ha presentado solicitud para este evento' tras publicarse en la página web del OAM las condiciones para el patrocinio privado de la segunda fase de la preselección de las Cortes de Honor 2024/2025”.

Por este motivo, el abogado de la ciudad da la alternativa del convenio para darle cobertura legal: “En todo caso, dado que la actividad programada está previsto realizarse los días 21 y 22 del actual mes de septiembre, no existe tiempo material para tramitar un nuevo procedimiento de contratación (...). Desde esta perspectiva, y en las circunstancias concretas en las que se plantea la consulta, se considera que puede ser viable acudir a un 'Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general'”.

Compromís califica el acto como “el barco del PP”

El concejal de Compromís, Pere Fuset, ha comentado al respecto que “el barco del PP a Ibiza recuerda más a su historial de corrupción que a una actividad fallera del 2024” y ha añadido: “Si la convivencia en altamar con 350 personas a bordo de un barco y los 230.000 euros en que estaría valorada ya nos parecía una involución, un gasto innecesario, y un mercadeo a costa de la imagen de las falleras ahora desde Compromís hemos de lamentar que podemos estar también ante un posible fraude, que el PP podría haber amañado recuperando prácticas del pasado”.

Según Fuset, “Ballester, concejal de Fallas y presidente de JCF, no solo ha tratado de ocultar los expedientes irregularmente sino que ahora sabemos los motivos ya que también mintió anunciando un convenio de patrocinios con una naviera que los servicios jurídicos del ayuntamiento han vetado expresamente informando de disconformidad”.

El edil valencianista ha advertido de que la elección de un patrocinio para realizar la denominada convivencia en altamar puede vulnerar la ley de contratos, algo que confirma “un informe jurídico que el PP ha tratado de ocultar hasta este lunes” con el viaje de ida y vuelta a ibiza ya consumado: “No solo se ha explotado la imagen a las candidatas a Fallera Mayor y a la corte para hacer propaganda descarada de una naviera sin aportar un solo euro a la fiesta sino que además se ha hecho durante semanas sin convenio y de manera irregular. Entendemos que el nuevo acuerdo firmado trata de camuflar el supuesto patrocinio vetado y eludir una licitación y vamos a estudiar acciones legales mas allá de denunciar el mercadeo al que se esta sometiendo la imagen de una figura como la Fallera Mayor”.