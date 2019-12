Restaurantes para “saborear” Gran Canaria (parte I)

En unas semanas donde el brillo de la Guía Michelin 2020 ha alumbrado el panorama gastronómico de la isla de Gran Canaria, con vistas a este mes de diciembre voy a recomendarles unos cuantos establecimientos, a los que la Guía Michelin en esta edición no los ha incluido, pero que podrían estar en la misma perfectamente. Comenzaremos este recorrido por la capital, Las Palmas de Gran Canaria, que sin duda atesora la gran oferta y variedad gastronómica más potente de todas las Islas Canarias.

Neodimio60

Una cocina atrevida y llena de personalidad en manos de uno de los jóvenes cocineros con más proyección de la isla, Daniel D’Angelo. Arriesga cambiando su carta por completo cada mes dejándose llevar por las diversas temporalidades y sensaciones personales en cada momento. A su lado, Nayra en sala es capaz de servirte una escueta pero bien elegida carta de vinos, pero sobre todo y es lo que les recomiendo, darte la vuelta a la cabeza proponiéndote maridar la cocina con una amplia gama de cócteles ideados para cada uno de los platos. Sin duda, oferta irrechazable por lo original e impecable ejecución de la misma. Su restaurante, pequeño y minimalista, con capacidad para únicamente 20 comensales por lo que les recomendamos no se lo piensen mucho a la hora de reservar y acudir a disfrutar.

Neodimio

Poemas by Hermanos Padrón

Una de las grandes aperturas del año en la capital grancanaria. Ubicado en el interior del recientemente remodelado Hotel Santa Catalina Royal Hideaway nos encontramos a la cocina personal e inconfundible de los Hermanos Padrón (El Rincón de Juan Carlos, 1*Michelin en Tenerife). Con un joven y preparado equipo, el comensal podrá disfrutar de los sabores, texturas y creaciones de Juan Carlos y Jonathan, quienes visitarán semanalmente el recinto para seguir implantando su sello de manera permanente. Una de las cocinas más aplaudidas del archipiélago canario, al alcance de los comensales grancanarios, quienes podrán deleitarse con bocados tradicionales de la casa, así como de las nuevas creaciones que surjan de la casa madre. La sala, liderada por un ex Mugaritz como es Esteban, cuenta con auténticas joyas elegidas y seleccionadas por dos de las mujeres que más y mejor saben del vino en las islas, Raquel Navarro y Maria José Plasencia, el alma de la sala en El Rincón de Juan Carlos.

Poemas

Casa Fataga

En lo que fue la primera casa de turismo de la isla se erige un restaurante, que como su propio nombre indica, es más la casa de todos que un establecimiento al uso en sí mismo. En ella, el equipo liderado por Iván Ortega, alma máter de la misma, se desvive por hacer compatible el comer las mejores papas arrugadas con mojo en la puerta de entrada a los cruceros de la ciudad, como el disfrutar de momentos de ocio y cultura irrepetibles. Porque si la gastronomía es cultura, en Fataga esa frase toma toda su expresión.

Casa Fataga

Gambrinus Las Palmas

Si bien el nombre puede llevarles a error pensando que nos encontramos ante una franquicia nacional, aquí el mismo antesala lo que uno vivirá dentro, una sublime experiencia de la mano de Manolo y Miro, dos hermanos que llevan más de 25 años trabajando para el deleite del comensal. Pasar un buen rato en la barra a base de tapas, sentarse en la terraza a disfrutar del entorno o pegarse un buen homenaje con la mejor cocina tradicional española, las tres opciones para disfrutar de un restaurante único.

Gambrinus Las Palmas

Hestia

Proyecto personal y valiente el que ha afrontado el joven chef Juan Santiago a la hora de plasmar para sus comensales la gran cultura gastronómica que atesora como cocinero, exformador de Rational y, por supuesto, como comensal. A su lado otro de los cocineros con más potencial de la isla, Oscar Dayas, con el que conforma un equipo que sin duda llenará de alegría a los comensales que desde su apertura ya están llenando el local de forma continuada. Su carta, no muy amplia pero sí lo suficientemente atractiva a la hora de dejarse llevar por platos para compartir o para disfrutar en solitario. No perder de vista su tabla de quesos.

Hestia

Triciclo

En pleno corazón de Vegueta, uno de los pocos restaurantes que se salvan de la gran quema en calidad que ese casco antiguo está manejando a día de hoy. El “triunfo” de las rutas de pintxos creo que ha hecho mucho daño a la restauración de calidad en la zona. La cocina de Kike está ideada para compartir y disfrutarla tanto en el interior del local, como en su exterior, gracias a la originalidad y comodidad de su propuesta. Platos llenos de sabor y creatividad, sin ceñirse a un estilo de cocina, sino abriendo la mente a todo lo que fluya alrededor.

Triciclo

Majuga

Para quien les escribe, y perdónenme el resto, el gran tapado o desconocido por la Guía Michelin, ya que no me cabe duda de que si lo hubieran visitado, su nombre estaría escrito en letras de oro en la misma. Pocos cocineros actualmente conozco no sólo en Gran Canaria, sino me atrevería a decir que en todo el archipiélago, que estén en la forma creativa y de ejecución de Braulio Rodríguez. Con una carta inexistente o que sirve de apoyo en momentos puntuales, su cocina se basa en el mercado y en lo que el mismo le ofrezca cada semana. Su manera de jugar con los sabores y los ingredientes, buscando las raíces pero con el objetivo en el mañana, sirven para que cada visita a esta casa sea una sorpresa para el paladar. A su lado, en sala, José Luis ejecuta a la perfección las virtudes de un gran maestro de ceremonias, está pero no se le nota, por no hablar de la excelencia a la hora de elegir los vinos según el gusto del comensal o la comida que se vaya a degustar. Entre tanta creatividad nos encontramos al cocinero que quizás prepara los mejores arroces de Gran Canaria, donde las cantidades da igual que sean para 1 o para 6.

Majuga

Enoteca El Zarcillo / Vinófilos Triana

Una casa que tenemos que poner en doble y es porque en este 2019, 10 años después del nacimiento de El Zarcillo, ha visto la luz su hermano pequeño, Vinófilos Triana. En El Zarcillo nos encontramos a Génesis liderando la cocina en un ejercicio de tradición y modernidad mirando el recetario canario, pero también el foráneo. En su recién nacido “hermano”, Vinófilos Triana nos encontramos con la más amplia e impresionante bodega a disposición del comensal que podemos disfrutar en las Islas Canarias, con más de 80 referencias en copas y unas 850 en botellas listas para que el comensal se lleve a casa.

Zarcillo

Vinófilos Triana

Embarcadero

Ubicado en el corazón del Muelle Deportivo, dentro del Club Varadero, encontramos una casa con las mejores vistas al océano que se disponen en la ciudad, permitiéndote comer casi encima del mismo. En ella, Rafael en cocina y John en sala llevan años convenciendo a todo tipo de comensal que cruce sus puertas, gracias a una cocina real donde el producto y el recetario tradicional es el protagonista de la carta. Sus platos de cuchara son memorables, así como cuidan y mima todo tipo de ingredientes procedentes no sólo de Canarias, sino de toda España.

Embarcadero

El Churrasco

Las carnes argentinas y uruguayas tienen en esta casa su rincón favorito en la capital grancanaria, desde donde hace casi 20 años, el matrimonio conformado por Mario Gil y Mariam Anastasia han ido tejiendo una nutrida red de clientes y fieles visitantes ocasionales, que no pierden la ocasión de degustar el mejor producto que sale de sus brasas.

Churrasco

1478 Restaurante

En el interior de un coqueto e histórico hotel ubicado en Vegueta, la zona antigua de la ciudad, Carlos Mazorra comanda los fogones de una oferta que aúna creatividad con producto local. Usando diversas y variadas técnicas de cocina, el chef busca que el producto realce en sabor y sorprenda al comensal, pero nunca que se enmascare el mismo.

Restaurante 1478

Marrakech

La capital siempre ha sido puerta de entrada a las mejores cocinas y sabores del mundo y como embajadores de Marruecos, los platos que elabora la familia Ferrari te trasladan con sus sabores y aromas a uno de los países más sabrosos del mundo. Su Pastela, Cous Cous o el Cordero elaborado en distintas formas, platos imprescindibles a lo que la repostería y el ritual de Té Moruno, elaborados en casa, pone un broche de oro para viajar al país vecino sin salir de casa.

Marrakech

La Ribera del Río Miño

El tristemente fallecido don Rafael Pulido siempre tuvo claro que su tierra de nacimiento, Galicia, y su tierra adoptiva, Canarias, estaban unidas en el gusto por el buen producto y la buena mesa. De ahí surgió hace más de dos décadas su apuesta por traer a Gran Canaria el mejor producto de allí y unirlo al mejor producto de aquí. A día de hoy sus casas siguen siendo tradición y elegancia, donde comer el mejor producto gallego, beber los mejores vinos y disfrutar de la excelencia de una de las mejores barras de la ciudad.

Ribera del Río Miño

Cuerno Cabra

La “Canariedad Máxima” es el Leif Motiv que su chef, Safe Cruz, lleva por bandera tanto en su Restaurante Gofio by Cicero Canary, que en Madrid acaba de conseguir su primera Estrella Michelin, como aquí, en esta mezcla de Barra Gastronómica y restaurante, ubicado dentro de lo que es el Gourmet Experience de El Corte Inglés. Con una carta no muy extensa, la mejor manera de disfrutar su propuesta es sentándose en la barra y disfrutar de ver como cocina y sala se funde en un solo ser en esta casa. Su Tarta de Queso, elaborado a partir del excelente queso majorero y coronada por pimentón dulce, se ha convertido en el plato icónico de la casa.

Cuerno cabra

Taquería el Beso Jennise

Ferrari y Mario Ureña ya aparecen en la Guía Michelin con su BIB Gourmand que ostentan desde hace años en el afamado Restaurante Qué Leche! En este lugar, la comida más callejera en forma de Tacos son los protagonistas de la propuesta, que no deja de mirar otras elaboraciones más complejas a la hora de complementar su oferta. Y aunque para muchos, tacos sea viajar a México, en esta cocina es mucho más, ya que los mismos tienen como base una fusión entre la cocina latina y el producto canario, dando lugar a sabores únicos, pero con el toque inconfundible que Jennise y Mario imprimen en toda su cocina.

Restaurante El Beso

Bululú Canarias

Pequeño y divertido rincón dedicado a la gastronomía venezolana, donde unos jóvenes y entusiastas apasionados de la cocina, se afanan en divertir y demostrar que Venezuela es mucho más que arepas y cachapas, aunque aquí las mismas se conviertan también en imprescindibles gracias a su perfección en la ejecución y sus rellenos, completamente sorprendentes.

Bululú

Fuji

Historia viva de la gastronomía de la capital grancanaria y me atrevería a decir que de la nacional, ya que hablamos del primer restaurante japonés abierto en nuestro país (quien lo diría a día de hoy). Tras llevar más de 50 años abiertos, el respeto a la cocina tradicional nipona ha traspasado del Maestro Sato a su más aventajado discípulo, Miguel Martínez, que sigue siendo fiel al legado de su maestro. Aquí usted no encontrará fuegos artificiales o mala cocina nipona, en Fuji se viene a rendir homenaje a la cocina tradicional más auténtica del lejano oriente, elaborados muchos de sus platos, con el excelente producto canario, lo que le da un valor añadido.

Restaurante Fuji

El Padrino

En Las Coloradas, cual faro vigilando la capital grancanaria, encontramos esta casa de cocina tradicional canaria que lleva más de un cuarto de siglo elaborando lo mejor del recetario canario. Sus ensaladas, sancochos, gofio escaldado, platos de cuchara, carnes y pescados son codiciados por el comensal canario que valora el respeto que Humberto ha tenido siempre por nuestra historia y sabores gastronómicos.

Restaurante El Padrino

La Bodega de la Avenida

En plena arteria capitalina, flanqueando la avenida marítima que cruza la ciudad de una punta a otra nos encontramos con un restaurante donde la pasión de su dueño, Efrén, unido a la habilidad de su chef, Alex, ha conseguido posicionarse como referente en la ciudad en un corto espacio de tiempo. Sus jornadas gastronómicas dedicadas a distintos estilos de cocina o productos, unidas a la propuesta habitual de la casa, hacen que la Bodega se haya convertido en un restaurante al que todos conocen su eficiencia y disfrute alrededor de la mesa.

La bodega de la avenida

Gallo Negro

En pleno corazón de Triana un pequeño rincón de México ha llegado pisando fuerte en los paladares de todos aquellos quienes lo visitan. Un local con encanto, un equipo de sala que merece protagonismo propio y una oferta gastronómica donde la potencia y los sabores de México están presentes en sus platos, hacen de esta casa, ese lugar donde el tequila y los platos brinden de tú a tú mirándose a los ojos.

Gallo Negro

Crudo Poké Bowl

Uno de los platos tendencias a nivel mundial, el Poke, tiene en manos de dos jóvenes hermanas en la ciudad a sus mayores embajadoras. Disfrutar de la mejor combinación de la materia prima que a partir de las proteínas del pescado y las vitaminas de la verdura, siempre con la base de hidratos de carbono que aporta el arroz o la quinoa, un deleite para el comensal, y un beneficio para el organismo.

Restaurante Crudo

Dara Feeling Good

La comida saludable, con opciones vegetarianas y veganas, pero a la vez sin radicalismos extremos, tienen en los dos establecimientos de Dara, uno en Triana y otro en El Gourmet Experience de El Corte Inglés, el sitio ideal para todos aquellos que busquen una oferta gastronómica diferente, pero llena de sabor y cocina. Sus potentes desayunos, las completas ofertas en menú diarios y su carta, llena de propuesta para todos los gustos y sabores constituyen una de esas ofertas para no perderse.

Dara Feeling Good

Midway

Y vamos a terminar este recorrido con un plato, que por sencillo, no es menos importante, como es la tortilla de papas. Y si hablamos de la misma, el Midway sería su casa en esta ciudad, donde centenares de personas acuden diariamente a degustar la misma en forma de pincho, plato o incluso para llevar. Sentarse en la barra viendo como las mismas vuelan en lo que usted se come un pincho, o disfrutar de la misma en la terraza de estas calles peatonales, una visita imprescindible siempre en horario diurno, ya que en el Midway se desayuna o almuerza, pero nunca se cena.

Midway

Nomad Gastromarket

Dentro del recientemente reinaugurado Holliday World de Maspalomas se encuentra una galería gastronómica que sorprende por su amplia y acertada oferta, donde destacan unos cuantos establecimientos por encima de todo. Marrakech, El Rincón Libanés, Allende Mogarde y un viaje al pasado que se vive en la Papa Loca, son motivos más que de sobras para dejarse caer por allí. Sin duda, la galería gastronómica más interesante que podemos encontrar en cualquier centro comercial o de ocio cerrado en toda la isla de Gran Canaria, con servicios y precios al alcance de todos los bolsillos.

Nomad Gastromarket

Don Don Ramen

En países como Japón es de sobra conocido que hay propuestas callejeras donde a base de cocinar un único plato, como es el Ramen, la Guía Michelin de ese país se ha fijado en ellos a la hora de concederles la estrella. No quiero decir yo que Don Don Ramen juegue esa liga, pero sí les digo que a día de hoy no he encontrado en toda Canarias un Ramen como el que aquí se elabora, sin duda una casa para dejarse llevar por esta cuchara llena de potencia, sabor, o como se dice actualmente, umami puro.

Don Don Ramen

Este ha sido el primero de los paseos sobre propuestas que no aparecen en la Guía Michelin 2020 pero que son tremendamente atractivas para el comensal, no están todos los que son, seguro que se quedan fuera establecimientos que muchos de ustedes conocen y que sin duda merecen su espacio. Trabajaremos en el 2020 para intentar llegar a ellos también, por lo que si les apetece, pueden dejarnos sus recomendaciones a través de comentarios en las redes sociales de @porfogones o @alahoradecomer. Próximamente seguiremos viajando a través de otras propuestas, en esta ocasión, alejadas de la capital y sí repartidas por el resto de la isla redonda de Gran Canaria.

