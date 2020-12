El producto de Gran Canaria se hace fuerte en los restaurantes de la isla

Permítanme empezar este artículo contando algo que en un ya lejano octubre de 2016 presentó el cocinero Pepe Solla (Restaurante Solla, una estrella Michelin) durante una ponencia en un San Sebastián Gastronómika abarrotado hasta la bandera. En su alocución sacó dos platos, uno de ellos la típica empanada gallega y el otro, un ceviche peruano. Una vez ahí lanzó esta pregunta al público: “¿Cuál de estos dos platos consideran que es más gallego? Ya respondo yo por ustedes, seguro que dicen que la empanada, pero les puedo demostrar que no es así. En esta empanada gallega no hay ningún ingrediente que proceda de Galicia. En cambio, de este ceviche no hay ningún ingrediente que venga de fuera de la comarca galega”. Voy a tomar como base esta idea para enlazarla con la acción Cómete Gran Canaria, lanzada por el Cabildo de Gran Canaria desde su Consejería de Industria y Comercio, en su alianza con Fegastrocan, la Federación Gastronómica de Canarias, con la que se anima al comensal a apoyar nuestra hostelería y siempre con el producto grancanario presente en la mesa.

Defender la presencia del producto local no puede ni debe convertirnos en radicales, que siempre ha sido esta una tierra de fusión de sabores, puerta de entrada de los mejores productos o cocinas del mundo. Aquí les invitaré a un recorrido con propuestas de todo tipo, pero siempre con el producto canario en la mesa. Hoy no voy a detenerme en nombres de establecimientos porque sería muy injusto con la gran mayoría de casas y zonas de la isla, pero sí me gustaría poner en valor una serie de productos que harán su bar o su restaurante más interesante de cara al comensal.

Puede empezar por convertir los bocadillos de los desayunos en un manjar utilizando la gran variedad de quesos de los que disponemos en la isla, acompañados además con un buen tomate de La Aldea o un aceite del sureste. Ya tenemos el bocadillo perfecto, usando eso sí, por favor, pan de verdad, artesanal, y buscado en esas panaderías que se esfuerzan por presentar un producto de calidad sin par.

Si lo que quiere es lanzar una oferta más completa, no hay más que mirar a nuestros montes para preparar una de estas nuevas tendencias de platos multivitamínicos con productos como el plátano, los aguacates, las almendras, los berros o similares. Por no hablar de uno de los ingredientes más usados en nuestros desayunos, los huevos, que en nuestra tierra constituyen un auténtico deleite y que sirven para realzar la mejor tortilla que sale de los fogones isleños.

En los almuerzos o cenas son interminables las combinaciones posibles sin importar qué tipo de cocina elabores, porque todas ellas (japonesa, marroquí, italiana, libanesa, mediterránea, contemporánea...) tienen en la calidad del producto la mayor de sus virtudes, y en eso contamos con la mejor despensa del mundo.

En estas fechas navideñas deleitarse con un cabrito o un cordero es otra de las grandes propuestas, porque no entiendo por qué siempre tendemos a irnos lejos cuando lo mejor lo tenemos cerca de nuestro alcance. De admirar también es el sabor que nuestros mares ofrecen al restaurante con capacidad para trabajarlo y sacar lo mejor de él.

Ya para el momento postre, esos huevos moles con gofio que se empiezan a recuperar en las ofertas gastronómicas de nuestra isla, las multiplicadas tartas de queso que algunos empiezan a revitalizar aportándole el valor de nuestros quesos, o la simple visión del cocinero respetando frutas como nuestras mangas o higos que, sin mucho tratamiento, más bien respetándolo, puede ser el mejor de los finales.

A la hora de brindar, nuestra isla ofrece una variedad y calidad de vinos lo suficientemente amplia y especial para cualquier tipo de paladares. Este año, además, habría que hacer hueco a las sidras grancanarias, que empiezan a hablarles de tú a tú a las asturianas, ganando incluso algunos concursos internacionales. Y no olvidemos que están elaboradas en Valleseco y con manzanas de sus propios agricultores.

Conocer las bondades del producto local de Gran Canaria es una gran forma de elevar un peldaño más la riqueza de nuestra gastronomía y la reputación de la hostelería en la categoría que se juegue, un bar de mercado o un restaurante de estrella Michelin, cada uno en lo suyo puede poner su granito de arena.

