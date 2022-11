De Vecindario a Costa Adeje, un fin de semana lleno de sabor al alcance de todos

#LosJuevesdePorFogones va a comenzar esta semana en la Feria del Sureste de Gran Canaria, concretamente en la Avenida de Canarias de Vecindario donde entre la multitud de actos podrán disfrutar de las ponencias y degustaciones que bajo el epígrafe Cocinando el Sureste tendrán lugar entre el viernes y el domingo. Será una ocasión única para ver sobre un escenario a una gran representación de los profesionales de los fogones y el sector primario de esta parte de la isla, que aportan tanto valor a la gastronomía de Gran Canaria. Aquí les dejamos una copia del programa y pueden verlo mejor en las redes sociales de Gran Canaria Me Gusta y también de la Feria del Sureste de Gran Canaria.

Hablar del Restaurante Qué Leche! es hacerlo de uno de los primeros restaurantes que hace unos años empezaron a darle un toque nuevo a la gastronomía de Las Palmas de Gran Canaria. En este último trimestre del 2022, Jennise Ferrari vuelve a dar una vuelta de tuerca a su propuesta integrando unos nuevos platos a su ya consolidada cocina que tiene bocados imprescindibles como la croqueta de tomate y atún, el nigiri de arroz a la cubana, el chipirón o la alcachofa. El foie con millo, frambuesa y un helado absolutamente sorprendente de anguila, la causa limeña con papa canaria en tinta, pulpo y queso te transporta a una fusión instantánea de Galicia y Latinoamérica o el tamal de confit de pato, son platos que aún en pruebas han nacido sin duda alguna para quedarse y sumarse a una de las propuestas con más sabor de la isla.

Nos vamos a Arucas, más concretamente a la última apertura que ha encendido los fogones en pleno casco antiguo mirando hacia “nuestra catedral”. Ahí están Adrián García y Kilian Nordelo como socios y responsables de hacer que Arucas tome un poco de impulso en cuanto a platos de creatividad pero sin perder el arraigo a la tierra. Creo que muy pronto La Catedral Bistró se convertirá en punto de peregrinaje para los devotos del buen comer. Su carta ideada para compartir y pasarlo bien admite pedir por medias raciones de cara a poder ampliar la elección. El otoño traerá novedades pero aún el calor no permite la salida o incorporación de según que creaciones que seguro seguirán haciendo las delicias de los comensales que se acercan a conocerlo.

De Borja Marrero y su propuesta en MuXgo ya hemos hablado en esta misma sección. Recordemos que en julio de este año la Guía Michelin le concedió la categoría de Restaurante Recomendado, sabrosa recompensa para un cocinero que está completamente volcado en el consumo del producto local de su pueblo natal, Tejeda. Y con esta intención sale uno de los menú más transgresores, audaces, valientes, arriesgados y sin embargo exitosos, que yo haya podido comprobar en mucho tiempo. Porque atreverse a crear un Menú Degustación de un solo ingrediente y que sea “la tunera” es algo que solo haría un genio o un inconsciente. Y entre ambas definiciones transita este menú especial que hay que pedir por encargo pero que desde aquí les recomiendo de manera rotunda y contundente porque saldrán completamente anonadados. Este fin de semana en esta misma sección lo desgranaré paso a paso pero les adelanto algo, cuando fui a probarlo pensaba que le echaría para atrás la mayoría de los platos, ahora estoy deseando volver a repetirlo.

Y para terminar nos desplazamos al sur de Tenerife, concretamente al Hotel Royal Hideaway Corales Resort en Costa Adeje, donde los Hermanos Padrón vuelven a invitar a cocinar en El Rincón de Juan Carlos a otro de los grandes cocineros del panorama nacional como es Álvaro Salazar (Restaurante Voro, Mallorca, 2 Estrellas Michelin) el próximo domingo 6 y lunes 7 de noviembre. Hace unos días el Inspirational Chef Program de Gran Canaria con Iván Cerdeño resultó un éxito apoteósico en Poemas by Hermanos Padrón. Esta unión de las cocinas isleñas fusionando Baleares y Canarias promete ser una de las experiencias gastronómicas más potentes de las celebradas este año en las islas. Tanto los Hermanos Padrón como Álvaro y su equipo llevan semanas preparando todo y lo que sí podemos adelantar es que el gran protagonista del menú vendrá del fondo del mar, ya que ambas casas aman trabajar el producto que se encuentra bajo las profundidades del océano para llevarlo a cotas que no son fáciles de conseguir para el resto de los mortales. Sumándole a todo ello el placer de disfrutar de la que para muchos (entre los que me encuentro) es la mejor sala de toda Canarias liderada por María José Plasencia y Raquel Navarro, el disfrute está más que garantizado. Si están interesados en acudir, pueden llamar al teléfono 928.75.79.00 o entrar en la web www.gastrocorales.com

