La Reina Leticia pone fin al ciclo de conferencias ‘Mujeres con corona’ en la Casa-Museo León y Castillo de Telde

‘La plebeya que enamoró al príncipe de Asturias’. Es el título de la última conferencia con la que culmina el análisis de las mujeres de la última etapa de la dinastía borbónica que realiza cada mes el historiador Antonio María González Padrón en la Casa-Museo León y Castillo de Telde. El ciclo concluye este mes de julio en la figura de la actual reina de España, Letizia Ortiz Rocasolano. Su figura será analizada al detalle el próximo día 6 de julio, a partir de las 19:00 horas, en la sede museística teldense, como colofón de ‘Mujeres con corona’, iniciativa que arrancó en el mes de enero.

“Cuando se rumoreaba en Madrid que el príncipe de Asturias, don Felipe, ya tenía elegida a su futura esposa, muchos pensamos que se trataba de un bulo más”, reflexiona el historiador González Padrón. “Las anteriores experiencias amorosas siempre habían quedado en ‘agua de borrajas’, no había cuajado la cosa”, recuerda el cronista. “Y estalla la bomba cuando se reveló, no solo que era española y no perteneciente a la aristocracia, sino que era periodista”, añade.

“Parece ser que el príncipe lo tenía claro desde el principio, desde que la veía en los telediarios y la reina Sofía se extrañaba cuando lo veía encender el televisor para no perderse el telediario”, relata el director de ‘Mujeres con corona’. “Lo cierto es que el rey Juan Carlos I, al principio, se manifiesta contrario, aunque la reina está segura de que el príncipe, por su honestidad extrema, estaba dispuesto esta vez a que pasara por encima de él la línea sucesoria, en caso de que se le impidiera continuar con sus planes”, continúa relatando.

Como decían los corrillos monárquicos: “una reina de España no podía tener pasado”. No ocurrió así en esta ocasión y, a pesar de eso, el cronista confirma el éxito de la unión, y describirá a Letizia como una persona “extremadamente trabajadora y curiosa. Busca la excelencia en todo lo que hace. Es una perfeccionista casi obsesiva, no teme a los retos, cree mucho en ella misma y sabe que, con voluntad y decisión, puede lograr cualquier cosa. Es, en definitiva, una mujer hecha a sí misma”, concluye su descripción Antonio María González Padrón.

Las Borbón en España

El ciclo de conferencias ‘Mujeres con corona’, que arrancó en enero en la Casa-Museo León y Castillo, ha recorrido el relato de las reinas de la dinastía Borbón. Tras la muerte del rey Carlos II, ‘El Hechizado’, España se encuentra de bruces con una lucha de dos dinastías, los Habsburgo y los Borbones. Las dos codician el imperio español, que aún conserva amplia influencia internacional. La lucha se salda con el triunfo de la familia francesa sobre la austriaca y llega a España Felipe V, duque de Anjou. Este fue el arranque de la historia de una saga que concluye analizando las figuras de Doña Sofía de Grecia y de la actual reina, Letizia Ortiz Rocasolano, cuya conferencia, el 6 de julio, pone fin al ciclo.

Sobre Antonio M. González Padrón

Antonio María González Padrón es licenciado en Filosofía y Letras, sección de Geografía e Historia, y especialista en Historia del Arte por la Universidad de San Fernando de La Laguna. Fue docente y gestor cultural. Entre 1991 y 2018 dirigió la Casa-Museo León y Castillo en Telde. Su pasión por el conocimiento de las sociedades pasadas le ha llevado a publicar en revistas especializadas y de divulgación histórica, así como de opinión.

Ha participado en congresos nacionales e internacionales, siendo asiduo conferenciante sobre temas de arte, así como de historia de España e historia local. En su haber tiene una veintena de monografías de temática diversa: biografías, museística, historia local, arte y literatura. Su larga trayectoria y valía se ha visto recompensada con diversas distinciones como la de hijo predilecto de la ciudad de Telde y la de académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. En la actualidad, ejerce como cronista oficial de la ciudad de Telde.