CCOO denuncia que Naviera Armas no adopta medidas preventivas contra el coronavirus

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha denunciado este sábado ante la Delegación del Gobierno en Canarias y la Inspección de Trabajo que Naviera Armas "no ha adoptado ninguna medida efectiva para prevenir el contagio del coronavirus (COVID-19)" entre su plantilla.

El sindicato ha informado en un comunicado de que en esta denuncia recuerda que es obligación de la empresa garantizar el trabajo con las medidas de seguridad necesarias, las cuales incluyen mantener una distancia de 1,5 metros entre trabajadores, dotarlos de equipos de protección individual, como guantes o mascarillas y dispensadores de geles desinfectantes, y suspender el cobro en efectivo y sustituirlo por el pago mediante tarjeta de crédito para evitar el contacto del trabajador con los usuarios y evitar las aglomeraciones.

Sin embargo, según el sindicato, "la empresa Naviera Armas no ha tomado ninguna medida para que se mantenga la distancia de seguridad, ni entre los trabajadores, ni de estos con los usuarios, al tiempo que se sigue permitiendo el pago en efectivo o las aglomeraciones de los viajeros en las zonas de atención al público", de la misma manera que "no ha facilitado geles antisépticos ni ha entregado guantes de protección, salvo una única caja de la talla S, inadecuada para la amplia mayoría del personal".

CCOO denuncia que Naviera Armas tampoco "ha promovido en ningún momento el teletrabajo, ni en aquellos puestos en los que es fácilmente implementable, ni con el personal que puede calificarse como de alto riesgo ante el contagio del coronavirus".

La organización asegura que esta "situación de indefensión" está ocasionando graves efectos psicológicos en los trabajadores, que temen contraer la enfermedad y transmitirla a los viajeros y a sus propios familiares.

El sindicato también ha anunciado que la empresa ha iniciado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) "sin haber facilitado la más mínima información a los representantes de los trabajadores".

"Una cosa es que no sea obligatoria la negociación y otra muy distinta es que no se pueda negociar, y más aún, que no se informe a los delegados sindicales, cuestión completamente obligatoria que Naviera Armas omite vulnerando así los derechos de su plantilla", agrega el comunicado de CCOO.