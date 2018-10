La Mesa del Taxi de la capital grancanaria se celebrará en la primera semana de noviembre

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, ha confirmado la convocatoria de la Mesa del Taxi para la primera semana de noviembre y ha dicho que "no se ha convocado antes porque estamos esperando documentación que deben entregar las asociaciones".



"Se les ha pedido información sobre el número de asociados y estatutos" que solo "han remitido tres o cuatro de ellas", ha asegurado.



Por este motivo, "no hemos podido convocar este encuentro con los profesionales antes", aunque de no recibirla, "se contará con aquellas organizaciones que la hayan enviado", ha detallado.



Estas declaraciones del concejal son respuesta a la manifestación del colectivo en la mañana de ayer frente a las Oficinas Municipales del Consistorio, en la que se acusaba a José Eduardo Ramírez como responsable del área, de atender a solo una organización (asociación ATAT) e ignorar a la mayoría de los profesionales del taxi , así como de no convocar dicha Mesa del Taxi a pesar de haberse comprometido a ello.



Este colectivo "es muy complejo y está muy fragmentado", pero como ha insistido Ramírez, desde el Ayuntamiento "el objetivo es contar con todos y llegar a un acuerdo", ya sea "con asociaciones de 20 miembros o de 1.200".



Para el concejal, la Mesa del Taxi "es un organismo útil y que facilita el entendimiento", que es "complicado" ya que "existen muchos intereses encontrados y contrapuestos" que "no son matices sino diferencias importantes".



Como ha añadido, "desde las asociaciones nos confiesan que nunca antes se habían reunido con un concejal de Movilidad en su historia", por lo que para el edil "es una muestra de nuestro objetivo de entendimiento con los profesionales del taxi ".



Además, ha celebrado, "gracias a estos encuentros se ha logrado llegar a un acuerdo para la movilidad en el entorno de Mesa y López y calle Galicia que se va a empezar a ejecutar la semana que viene" y que el concejal espera que "sea antesala de otros acuerdos en el futuro".