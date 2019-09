La huelga de Ryanair en Canarias transcurre sin incidencias por los servicios mínimos

La huelga que este domingo han iniciado los tripulantes de cabina de Ryanair no ha tenido incidencia en los aeropuertos de Canarias debido a, según el sindicato USO, los "duros" servicios mínimos decretados.



La representante de USO en la base de esta compañía en Tenerife sur, Lucía Gajdova, ha indicado que todos los vuelos previstos, tanto desde este aeropuerto como desde Lanzarote y Gran Canaria, (donde Ryanair tiene otras dos bases), salieron con algo de retraso, pero no por la huelga, sino por problemas técnicos con los controladores franceses.



En concreto, salieron cuatro vuelos de Tenerife, dos de Lanzarote y tres de Gran Canaria.



Gajdova ha afirmado que se han cumplido los servicios mínimos impuestos por el Ministerio de Fomento, que han sido del cien por cien de la plantilla, algo "nunca visto antes", ha afirmado.



Donde sí se ha notado la huelga es en el personal de guardia, ya que estos no han recibido ninguna notificación que les incluyera en los servicios mínimos, por lo que en el aeropuerto no ha habido ninguna tripulación, ni las guardias localizadas han contestado a las llamadas telefónicas.



Esto puede influir en los vuelos de la tarde de este domingo o en los del lunes, ha afirmado la representante sindical, quién ha alertado de que, ante esta posibilidad, la compañía ha decidido que vuelos como el que une Tenerife con Oporto sean operados con tripulación portuguesa.



"Esto es totalmente ilegal" ha afirmado Gadjova.

Cancelados seis vuelos en España

Otros vuelos de la compañía en España sí se han visto afectados por la huelga. En concreto, la compañía ha cancelado seis vuelos: los trayectos de ida y vuelta que conectan Barcelona con Sevilla y Milán, así como Madrid con Santiago de Compostela.

En esta primera jornada de huelga de las diez convocadas por los sindicatos USO y Sitcpla no ha habido nuevas cancelaciones porque "sería estar incumpliendo los servicios mínimos", ha señalado la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, Laura Estévez.



Pasajeros de la compañía Ryanair esperan en los mostradores de la compañía en el Aeropuerto de Barcelona. EFE/Quique García

Según Estévez, Ryanair, que decía que la huelga iba a ser un fracaso, en realidad, cifró su seguimiento en el 100% desde el momento en el que el Ministerio de Fomento declaró los servicios mínimos, por lo que canceló los únicos vuelos en los que los trabajadores podían hacer huelga "para evitarse el bochornoso espectáculo de la cola de los pasajeros, pidiendo una recolocación".



Los sindicatos tachan de "abusivos" los servicios mínimos declarados por Fomento (del 100% de los vuelos no peninsulares, el 60% de los peninsulares e internacionales con desplazamiento igual o superior a 5 horas y el 35% de los vuelos peninsulares con tiempo de desplazamiento inferior a 5 horas) que "están vulnerando el derecho a la huelga de unos trabajadores que están defendiendo 512 puestos de trabajo entre las cuatro bases afectadas".

Los tripulantes de cabina de Ryanair se concentrarán este lunes y el día 6 de septiembre frente a los Ministerios de Trabajo y Fomento, en Madrid, donde esperan que se los reciba, para "exigir" al Gobierno, de una vez por todas, que defienda sus derechos.