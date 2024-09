Entre el 23 y el 25 de agosto, el Ayuntamiento de Segovia (PP) organizó un mercado 'romano' a los pies del Acueducto, un evento por el que pasaron unas 40.000 personas, según el Consistorio. Pero este mercado no contó con el visto bueno del técnico municipal de Patrimonio, según ha desvelado el Grupo Socialista. “No tenemos un parque temático, esto es una ciudad, pero no es más que una escenografía para el capricho del alcalde”, protesta la portavoz municipal socialista, Clara Martín.

El Ayuntamiento defiende esta decisión: “Resulta evidente que la huella más clara y representativa del pasado romano de la ciudad es el acueducto. Por eso se eligió ese entorno, incluyendo el Azoguejo, palabra cuya etimología hace referencia a la actividad de mercadeo que se ha ejercido en ese punto a lo largo de la historia”.

El informe municipal, al que ha tenido acceso este diario, reconoce que no existe ninguna norma que prohibiera ese mercado en las inmediaciones del Acueducto, aunque defiende que esta iniciativa 'impidió y menoscabó la apreciación' del espacio, lo que contravenía la Ley de Patrimonio Cultural y las recomendaciones de la UNESCO.

Según el estudio técnico, la estética y los materiales no eran “acordes” con el entorno ni tenían “rigor histórico alguno”, lo que iba a provocar “un impacto visual muy negativo”. Este mercado solo pretendía desarrollar una actividad comercial que “podría ser ubicada en cualquier otro punto de la ciudad”. “No contribuye a la puesta en valor del Acueducto ni de su entorno al no ser su puesta en escena representativa de la época en la que se construyó el mismo. No supone una actividad que potencie los valores únicos y excepcionales del Acueducto, ni favorece la interpretación y conocimiento del mismo desde criterios históricos”, manifestaba el informe de Patrimonio.

El experto municipal alertaba del riesgo de los residuos que iba a generar el mercado en el entorno del Acueducto: “Es más que previsible que se produzca el consumo de bebidas y de comida en las inmediaciones del Acueducto de Segovia”. Además, recordaba que hace dos años se aprobó por unanimidad la ordenanza de Convivencia Ciudadana para “potenciar la protección” del Acueducto, lo que no resulta “coherente” con este mercado “que potencia el consumo de bebidas y de comida en sus inmediaciones”.

Una actuación que “banaliza” el Acueducto

También señalaba el informe de Patrimonio que este tipo de actuaciones “banaliza” espacios “de un extraordinario valor mundial” como el Acueducto. “La conversión de dicho monumento de manera continuada en un escenario para el desarrollo de todo tipo de actuaciones, con independencia de su naturaleza y características, hace que las personas dejen de percibir su valor universal y su excepcionalidad y, por lo tanto, la necesidad de ser protegido”, indicaba.

Además, el informe de Patrimonio Histórico muestra su disconformidad con la estrategia municipal de los últimos meses, porque o no se pide un informe correspondiente a la Sección, o se pide cuando la actuación ya está programada y publicitada y se requiere que la Sección emita su informe en menos de 48 horas. “Esta forma de actuar del Negociado de Turismo, además de suponer un menosprecio del trabajo que se desarrolla en la Sección de Patrimonio Histórico, imposibilita la necesaria coordinación que debería existir entre ambas áreas del Ayuntamiento”, protesta el expediente.

El PP lo rebaja a “apreciaciones particulares”

El Grupo Municipal Popular rebaja el valor del estudio a “apreciaciones particulares del técnico del servicio de Patrimonio Histórico sobre posibles afecciones al Acueducto, meros apuntes que no se tradujeron nunca en ningún 'informe negativo' en las conclusiones del funcionario”. La agrupación que ahora gobierna en minoría reprocha a los socialistas que en el pasado hubieran organizado “ferias masivas en contra de la opinión de la Policía Local”, aunque no precisa cuáles fueron.

El PSOE subraya que el informe técnico “clave” para autorizar o no el mercado debía ser el de Patrimonio Histórico, puesto que tanto Policía Local como los técnicos de Obras y Servicios señalaban que estaban a disposición de lo que dijera esa área. Sin embargo, “el alcalde y la concejala Milagros Escobar guardaron el informe en un cajón porque suponía un revés a su capricho”, protestan los socialistas.

Los socialistas segovianos critican que se colocaron 27 puestos más de los previstos, hasta 107 -el pliego fijó un máximo de 140-. “El pliego de la contratación indica que la distancia debe ser de 9 metros, pero en los planos la distancia de los puestos es de 6 y 7 metros”, ha reprochado la exalcaldesa y portavoz socialista, Clara Martín, que critica que el Ayuntamiento aceptara una declaración responsable de la adjudicataria “que dice que no van a cumplir las distancias de protección, pero que no se preocupen, que no harán nada que dañe al monumento”.

Las ambulancias no podían circular

El PSOE critica también que la reunión para abordar la Seguridad Ciudadana no se legó a celebrar y tampoco se informó a la Policía Nacional, al igual que no se tiene en cuenta que las ambulancias debían ser desviadas, porque normalmente acceden al centro a través del acueducto. “Muchas ambulancias tuvieron que dar la vuelta porque no podían transitar”, rechaza Clara Martín, ante lo que el consistorio asegura que no tiene constancia de que ninguna ambulancia con servicio urgente tuviera que desviarse. Este miércoles el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha preguntado precisamente por esta cuestión a la Consejería de Sanidad, para conocer cuántas ambulancias no pudieron circular por la zona durante el fin de semana que duró el mercado 'romano'.

Además, la sección tributaria municipal rechazó la petición de la empresa municipal de Turismo, que pretendía una exención del pago de la tasa de ocupación de vivienda pública. El precio se fijó en 0,93 euros el metro cuadrado pero para 971 metros cuadrados de los 1.500 proyectados porque había una zona para actividades infantiles que sí estaba exenta. “La tasa hay que pagarla, porque es una actividad lucrativa. ¿Se va a cursar ese recibo?” se ha planteado la portavoz del PSOE, que además considera que debería ser mayor porque el mercado fue más grande de lo previsto.

Además, el Grupo Parlamentario Popular ha preguntado a la Consejería de Cultura a través de las Cortes si la Administración autonómica emitió el informe preceptivo, y si este alertó de la “afección visual y la generación de residuos” que ocasionaría el mercado. El consistorio no ha aclarado si la Junta estaba informada o no e insiste en que las competencias eran únicamente municipales.