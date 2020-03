El sindicato de médicos de Las Palmas muestra su "decepción" ante el auto que deniega su petición de material sanitario

La presidenta del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas, Carmen Nuez, ha expresado su "decepción" por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha denegado la petición de obligar al Gobierno canario a facilitar material para la protección del Covid-19 a sus profesionales.



Nuez ha señalado este viernes que, en parte, se esperaban que la Sala de lo Social del TSJC se pronunciara en el mismo sentido que el Tribunal Supremo ante la petición presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, pero también tenían expectativas de que la aceptara.



Se ha aplicado la jurisprudencia y se ha denegado la medida cautelar que se reclamaba, por lo que ha dicho sentirse "decepcionada" porque la sensación es que ya no sabe "a qué puerta llamar" ante la desprotección con la que están trabando los profesionales sanitarios, denuncia.



Nuez ha indicado que los servicios jurídicos del sindicato estudian el auto para ver cuál será la siguiente vía legal adoptar, ya que no es recurrible y que el lunes ya conocerá la posición.



El Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas pedía al TSJC que diera al Gobierno de Canarias un plazo de 24 horas para que todos los centros sanitarios de la comunidad autónoma dispusieran de batas, guantes y mascarillas adecuadas para el personal que atiende a los pacientes con Covid-19.



La presidenta del Sindicato Profesional de Médicos ha expresado además su preocupación por las dificultades de los gobiernos para conseguir material para la protección del coronavirus, que "se está convirtiendo en un mercado negro internacional".



Ha aludido a los problemas que existen también en Francia. "Todos vamos a lo mismo" y esta situación "asusta", ha manifestado Nuez, quien tampoco entiende que no haya mecanismos que permitan a las industrias españolas su fabricación.