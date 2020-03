Torres: "Es un momento de sacrificio, pero será transitorio"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha advertido a los ciudadanos de que vienen "momentos de sacrificio" debido al coronavirus, pero se ha declarado convencido de que "serán transitorios" y más breves cuanto mayor sea el compromiso de todos con una conducta "responsable".



Al término de consejo extraordinario que ha celebrado esta tarde el Gobierno canario tras anunciarse que mañana se activará en España el estado de alarma, Torres ha subrayado su confianza en el sistema sanitario -"estamos en buenas manos"-, al tiempo que se ha dirigido a todos y cada uno de los ciudadanos para pedirles que tengan civismo y que cumplan con lo que recomiendan las autoridades.



El presidente ha señalado que no hay motivos para temer que se vayan a cerrar supermercados o farmacias, porque "el abastecimiento está garantizado", pero no ha descartado que a partir de mañana el Gobierno central, en uso de las competencias reforzadas derivadas del estado de alarma, decida el cierre de otro tipo de negocios.



Torres ha recordado que el país donde comenzó esta crisis sanitaria mundial, China, que sufrió miles de casos, en estos momentos no diagnostica más de cinco o seis diarios. "Eso también va a ocurrir en Europa", ha añadido.



El presidente canario se ha mostrado convencido de que esta situación excepcional "se recordará como algo que nuestro país fue capaz de superar".



En una jornada en la que la comunidad ha registrado su primera víctima mortal por Covid-19, una mujer de 81 años con problemas de salud previos, que se contagió a través un familiar llegado de Italia, el Ejecutivo canario ha decidido que a partir de ahora celebrará un Consejo de Gobierno todos los días, para hacer un seguimiento detallado de la situación y tomar medidas.



En estos momentos, Canarias cuenta con 62 casos activos de coronavirus, a los que se suman siete altas médicas de pacientes que ya han superado la enfermedad y esta primera víctima.



Torres ha hecho un llamamiento todos sus conciudadanos a seguir los consejos de Sanidad y de las autoridades y a mantener un comportamiento cívico. "Estamos en buenas manos", ha asegurado Torres, quien ha tenido un reconocimiento hacia todos los sanitarios que luchan contra la pandemia. Asimismo, ha afirmado que los servicios sanitarios dispondrán de "todo el material que haga falta".



El presidente canario ha pedido esta tarde responsabilidad a todos los ciudadanos, porque de la crisis del coronavirus se saldrá antes con la ayuda de todos, y ha subrayado que "no se van a cerrar supermercados ni farmacias". "En mi casa hacemos la compra todos los viernes. Volveremos a hacerla el viernes que viene. Hay abastecimiento suficiente", ha señalado el presidente. "Apelo a responsabilidad de todos", ha añadido.



Asimismo, ha informado de que el Gobierno canario ha dispuesto medidas para que los niños cuya alimentación dependía de forma básica de la comida que recibían en el comedor de su colegio la sigan recibiendo.



Torres se ha referido, en concreto, al colectivo de alumnos que asisten a los comedores escolares "con cuota cero"; es decir, a los escolares de las familias más necesitadas, que no pagan nada por este servicio público. La comida que esos niños recibían en el colegio la seguirán teniendo por otras vías, a través de un sistema que están preparando las Consejerías de Educación y Servicios Sociales.



Torres ha señalado que era preciso cerrar los colegios y centros educativos, para que no fueran focos de extensión del coronavirus. Y ha recordado a los padres, que estos días "no son de vacaciones", que hay que procurar permanecer en casa y que, por ese motivo, se han cerrado los parques infantiles y zonas de ocio.