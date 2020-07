“Aulas burbuja, sí, pero con menos alumnos”: los sindicatos reprochan a Educación la falta de negociación para elaborar el nuevo protocolo

Los sindicatos mayoritarios en la enseñanza en Canarias aseguran que se encuentran sorprendidos con el hecho de que no se haya contado con ellos a la hora de elaborar el protocolo para la vuelta a las clases presenciales en septiembre. Tanto STEC-IC como Anpe afirman que desde la Consejería de Educación no se les ha convocado a ninguna reunión, ni se les ha presentado formalmente estas instrucciones que tienen relación con las condiciones laborales de los docentes, por lo que subrayan que debería existir una negociación. De momento, los portavoces de ambos sindicatos insisten en que solo conocen algunos de los detalles que se han ido publicados en los medios de comunicación. De entrada, rechazan que no se vayan a bajar las ratios. “Aulas burbuja, sí, pero con menos alumnos”, es la idea.

Tanto Pedro Crespo, de Anpe, como Fernando Pellicer, del sindicato STEC-IC, han asegurado a Canarias Ahora que no están de acuerdo con el hecho de que la Consejería les presente un documento ya finalizado y sin posibilidad de plantear cambios. Además, sostienen que antes de que ese documento se presente a otras plataformas (con las que celebran que Manuela Armas se haya reunido, como es el caso de la plataforma de directores) debió haber sido presentado a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, que son las personas que tendrán que acatar y poner en marcha esas medidas que se comentan en el protocolo.

Pellicer señala que, en principio, no está en desacuerdo con las aulas burbuja (o grupos familia, en las que el alumnado solo tiene relación con su clase) pero apunta que esa medida por sí misma va más encaminada a acotar los posibles contagios que a prevenirlos. De hecho, recuerda que los estudiantes van a hacer vida después del centro y que estarán en contacto con otras personas. Pedro Crespo, por su parte, tampoco se manifiesta en contra de esta posibilidad, pero insiste en que es necesaria una bajada de ratios en las Islas y que esas aulas burbuja no se debería superar los 20 alumnos.

Ambos portavoces se manifiestan en contra de la afirmación de la Consejería sobre las ratios de Canarias e insisten en que hay muchos centros donde sí que se superan los 25 estudiantes por aula. “En Bachillerato ha llegado a superar los 35 e incluso ha rozado los 40”, apunta Crespo, que insiste en que Anpe “no va a ser cómplice” de que se mantenga ese número de alumnos por aula. Este sindicato también rechazó en su página web este viernes que Educación haya publicado unas instrucciones sobre las materias a impartir en ESO y Bachillerato que “no están firmadas” y de las que tampoco fue informada su asociación sindical.

Pellicer también es muy crítico con el hecho de que Canarias pueda perder la oportunidad y “la necesidad” para garantizar la seguridad sanitaria de rebajar las ratios. De hecho, insiste en que esta es la comunidad autónoma con más alumnado por docente por aula y que a ello se le suma un déficit de 1.700 profesores, que se hacen aún más necesarios en esta situación de pandemia.

Ambos representantes sindicales subrayan que tenían buenas expectativas con Manuela Armas y que desde el primer momento les mostraron su predisposición de colaborar. Crespo subraya que su sindicato había hecho un estudio y pensaba plantear propuestas interesantes de cara al diseño del curso, pero han quedado sorprendidos con el hecho de que aún no se haya convocado la Mesa Sectorial. Por ello, esperan que a principios de la próxima semana se les convoque y puedan realizar aportaciones al documento, que se prevé que sea presentado a los medios de comunicación el próximo martes.