La brecha salarial se recorta en Canarias por la subida del Salario Mínimo, pero las mujeres siguen cobrando un 11,5% menos

La brecha salarial entre hombres y mujeres en Canarias es de 2.441 euros anuales, lo que supone que las trabajadoras cobren de media un 11,5 % menos que los hombres, diferencia que se ha recortado desde 2018 porque la subida del SMI ha equiparado el sueldo de ellas a los más bajos de ellos.

Así lo determina un informe de CCOO sobre la evolución de la brecha de género en los salarios y pensiones en las islas que ha presentado este lunes en rueda de prensa la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud del sindicato, Elvira Hernández.

El estudio refleja que la brecha salarial en Canarias es inferior a la media estatal, que asciende a un 18,6 %, la más estrecha de los últimos 15 años, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa de 2022.

A su juicio, el motivo es que “en Canarias tenemos los salarios más bajos, con el salario medio mensual de 1.775 euros, mientras que a nivel nacional el sueldo medio es de 2.038 euros”.

Hernández ha denunciado que sólo un 10 % del trabajo a tiempo parcial por motivos de cuidado que realizan en un 75 % las mujeres, se realiza de manera voluntaria, lo que repercute en las bajas bases de cotización.

También ha subrayado que los complementos salariales en la nóminas -penosidad, productividad, nocturnidad- que aumentan la base de cotización de los hombres suponen el 39,4 % de la brecha salarial.

También se ha referido a la penalización de la maternidad que sufren las mujeres cuando dan a luz a su primer hijo, lo que les reporta en el primer año una bajada de un 5 % del salario con respecto a las que no son madres, mientras que el de los hombres se mantiene o incluso aumenta.

“Esta brecha salarial se va acumulando a lo largo de la vida y se convierte en una brecha especialmente dramática a nivel de pensiones”, ha indicado.

La secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubiladas de CCOO en Canarias, Adelina Jaén, ha señalado que el 95 % de las pensiones de viudedad en Canarias las cobran mujeres, lo que “demuestra la dependencia económica que han tenido durante toda su vida y que siguen teniendo en el momento de jubilarse”.

Además, ha señalado que la mayoría de las pensionistas no contributivas también son mujeres y que la media de una pensión por jubilación en un hombre en Canarias es de 1.366 euros, mientras que la de las mujeres es de 1.093 euros.

“Como dato curioso, solo hay una pensión donde las mujeres cobran más, la de viudedad, porque cobran de ellos, y no de ellas”, ha declarado Jaén.

Durante la presentación del informe, la secretaria general de la Unión Insular de Gran Canaria de CCOO, Esther Ortega, ha criticado la cultura patriarcal por la que “cuando la mujer se incorpora al mundo laboral se incorpora como un salario auxiliar, un salario complementario del varón”, lo que considera que “en el siglo XXI ya no tiene sentido”.

Ortega ha abogado por que los permisos por cuidados sean retribuidos “para que, de alguna manera, vayamos acabando con la brecha salarial” y ha aludido al permiso no retribuido de ocho semanas para cuidado de un menor hasta que cumpla los ocho años aprobado en junio de 2023 para afirmar que “los hombres no van a coger los permisos y esa corresponsabilidad si no son remunerados”.

“Desde CCOO proponemos, y venimos proponiendo desde hace bastantes años, un pacto estatal y transversal de los cuidados (...), de forma que no solamente sea responsabilidad de nuestros compañeros los hombres, que también, sino del Estado, una responsabilidad de las administraciones públicas y de la sociedad en general para conseguir estos permisos igualitarios”, ha añadido Ortega.