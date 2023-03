La campaña del Gobierno de Canarias este 8M apela a que las mujeres dejen de asumir las cargas asignadas por su género

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI) Kika Fumero, ha presentado la campaña institucional del Gobierno de Canarias y los cabildos insulares en el marco del 8 de marzo, Día internacional de las Mujeres. Con el lema ¡Sal de escena, sin más!, el Ejecutivo quiere sensibilizar a la población sobre las múltiples tareas que asumen las mujeres por su género, en soledad y sin apoyo.

Kika Fumero explicó el sentido del lema “Salir de escena, como una forma de romper con la carga de expectativas que la sociedad pone sobre ellas, y Sin más, porque no es preciso dar detalladas explicaciones, justificaciones, tener sentimientos de culpabilidad por no hacer todo lo que se espera que hagan”.

Por otro lado, la directora contextualizó la campaña en las desigualdades que perduran en materia de conciliación y corresponsabilidad y recordó que “el 85% de las excedencias para cuidados de menores y personas dependientes son asumidas por las mujeres y, además, la mayoría realizan en solitario, de forma mayoritaria, los cuidados del hogar y les dedican más tiempo”.

Kika Fumero destacó que la tasa de ocupación femenina, según la última Encuesta de población Activa (EPA), es de 11 puntos inferior a la de los hombres, y a pesar de haber mejorado la tasa de paro femenina (en la actualidad es de 16,5), las mujeres acceden a empleos con mayores índices de temporalidad y los contratos a tiempo parcial son el doble que el de los hombres.

En la misma línea se expresó la coordinadora de violencia de género del Cabildo de Tenerife, María José Pestana, que intervino en nombre de todos los cabildos insulares que han colaborado con el Gobierno de Canarias en la campaña. Expuso el contenido sobre el estudio elaborado por el Cabildo sobre mayores y aseguró que nuestras mayores “han sido nuestras cuidadoras de hijos, hijas, dependientes… ellas han sido siempre quienes renuncian a su profesión para que otras personas puedan seguir trabajando” e insistió en que “no debemos ser siempre nosotras las que asumamos ese rol de cuidadora”.

¿Se quedaría sin hacer?

El objetivo de la campaña es que la población reflexione sobre el hecho de que, si las mujeres abandonan las tareas impuestas, lo más probable es que se queden sin hacer.

Con esta idea, el anuncio televisivo plantea diferentes situaciones cotidianas en las que las mujeres asumen la responsabilidad por imposición social (cocinar para la familia, asistir a la tutoría del colegio, llamar a una familiar mayor que vive sola o el hecho de planificar la compra de un regalo para asistir a un cumpleaños) y en un tono cómico las hace desaparecer para plantear la pregunta: “Si no planificamos, cocinamos, cuidamos... ¿se quedaría sin hacer?”

Como argumenta la directora del ICI, Kika Fumero, “se trata de trasladar ese sentimiento sin tintes victimistas o negativos, sino tirando de la realidad, la cotidianidad y del humor y apelando a la reflexión y a una mayor participación en estas tareas de los hombres”.

La locución que acompaña las imágenes y centra las cuñas de radio contextualiza el sentido:

¿Qué pasaría si las mujeres dejásemos asumir todas esas cargas que llevamos a veces sin darnos cuenta?

Ah… Que nadie trajo el regalo… Mmm… Nadie vino a la tutoría…

Y… si no me llama mi nuera, ¿quién me llama?

Si no planificamos, cocinamos, cuidamos... ¿se quedaría sin hacer? Sal de escena, ¡sin más!

La campaña se insertará en televisión, radios y medios digitales entre el 3 y el 8 de marzo.