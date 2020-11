Canarias comienza a reportar el uso de test de antígenos

Han llegado los test de antígenos a Canarias. O por lo menos, han aterrizado de manera oficial en los informes diarios que publica el Ministerio de Sanidad sobre la evolución de la epidemia. Desde el 23 de octubre, el Gobierno central comunica el número de pruebas realizadas en cada comunidad y el tipo de test utilizado (antígeno o PCR) para detectar el coronavirus. Hasta este martes, el Archipiélago era una de las tres autonomías que no informaba sobre este dato, a pesar de que la propia Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional publicó hace tres semanas que había repartido más de 200.000 pruebas de antígenos entre las áreas de salud de las Islas.

Después de la espera, y a partir de este miércoles, ya se puede conocer el número de test de antígenos practicados en Canarias. La actualización es importante y radica en el hecho de que no es lo mismo realizar una PCR que un test de antígenos. Estas pruebas son más baratas, más rápidas y presentan menor dificultad técnica. Pero su uso pierde efectividad si no se lleva a cabo sobre ciertos perfiles muy concretos: positivos con síntomas en los primeros cinco días y contactos estrechos. Los test de antígenos no amplifican el material genético del virus, por lo que solo pueden detectarlo si la carga viral es lo suficientemente amplia. En el caso de querer realizar cribados de forma indiscriminada, los microbiólogos ya han desestimado su uso por la posibilidad de registrar falsos negativos y no estimar la foto real de la transmisión.

El Gobierno de Canarias indicó que solo usará los test de antígenos dentro del marco recomendado por la comunidad científica. Y que se hará “exclusivamente” en los casos asintomáticos cuando estos sean contacto estrecho de un infectado. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el Archipiélago ha realizado 705 pruebas de antígenos entre el 2 y el 8 de noviembre, el 2,77% del total. En cuanto a las PCR, ha hecho 24.701.

Para turistas, ¿PCR o antígenos?

Canarias anunció en un primer momento que “apostaba” por los test de antígenos para los turistas. Luego se echó para atrás y señaló que se iba a remitir al protocolo que desaprueba su uso indistinto en viajeros. Y finalmente ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) que la prueba requerida será un “test de infección activa”. ¿Qué significa esto? Que no se descarta ninguna técnica diagnóstica y, por lo tanto, los turistas pueden presentar una PCR o un test de antígenos en su llegada a hoteles y apartamentos del Archipiélago.

Aunque aquí entra el embrollo: esto último solo será aplicable si el viajero procede de un país de bajo riesgo. En el caso de que se trate de un pasajero de un país cuya incidencia acumulada sea superior a los 150 casos (por 100.000 habitantes) en los últimos 14 días, la obligatoriedad es una PCR. No vale nada más, como así establece la nueva orden ministerial del Gobierno central que entrará en vigor el próximo 23 de noviembre.