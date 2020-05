Los casos activos de COVID-19 bajan de los 200 en Canarias

Canarias ha registrado dos nuevos casos de coronavirus desde este sábado, tiempo en el que se han dado veinte altas y no se ha registrado ningún fallecimiento, informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.



En total, hay 199 casos activos, de los cuales, 165 están recibiendo asistencia en su domicilio, 28 están hospitalizados y 6 están ingresados en UCI, se indica en un comunicado.



Por islas, y siguiendo el ítem de la residencia del caso, la que más positivos acumulados tiene es Tenerife, que cuenta con 1.489 casos; le sigue Gran Canaria con 589 casos; La Palma, 98 casos; Lanzarote, 84 casos (aún no se ha subido a la estadística el caso del avión que, además, se ha declarado en Castilla-La Mancha); Fuerteventura, 45 casos; La Gomera, 8 casos y El Hierro, 3 casos.



Se suman 39 personas que han sido diagnosticadas y tratadas y están registradas por área de declaración (la isla en la que se les ha analizado la prueba) pero no ha sido posible identificar su área de residencia porque pueden tratarse de turistas, trabajadores de área portuaria o personas sin alojamiento.



Los fallecidos por islas desde el inicio de la pandemia se reparten de la siguiente manera: 109 fallecidos en Tenerife; 6 en La Palma; 0 en La Gomera; 0 en El Hierro; 39 en Gran Canaria; 6 en Lanzarote y 0 en Fuerteventura.



El Servicio Canario de la Salud ha testado a un total de 106.352 personas, muchas de ellas varias veces mediante distintas pruebas diagnósticas.



El número total de pruebas son 130.577, y de ellas, 110.314 son pruebas PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) para el diagnóstico de la COVID-19 y 20.263 son test de técnicas moleculares, lgG e IgM y ELISA.



En este nuevo escenario de la pandemia por la COVID-19, la Consejería de Sanidad, adaptándose al nuevo protocolo del Ministerio de Sanidad, informa que hasta las 20.00 horas de ayer; los profesionales del SCS, en su labor de rastreo, han detectado un total de 69 casos sospechosos en Canarias.



El nuevo protocolo del Ministerio establece que se considerará caso sospechoso “cualquier persona con cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos se valorarán (pérdida de gusto, pérdida de olfato, diarreas, dolores musculares, etc.) bajo criterio clínico como posibles sospechosos.



El protocolo establece que estas personas sean estudiadas con PCR en las siguientes 24 horas. Así que este índice no es acumulativo sino que estas personas se convertirán bien en casos positivos bien en negativos en un período de entre 24 y 72 horas, que es el tiempo que lleva la realización de pruebas, traslado, tratamiento microbiológico y notificación.