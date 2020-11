Un colectivo de médicos afirma que el Colegio de Las Palmas "está en la UCI" y reclama elecciones

El colectivo Médicos por el Cambio, que aglutina profesionales de múltiples especialidades en las Islas, ha denunciado la situación en la que se encuentra el Colegio de Médicos en Las Palmas afirmando en un comunicado que está "en la UCI" porque Pedro Cabrera, su presidente en funciones desde febrero de 2018, "tiene el dudoso honor de ser el único presidente al que en la centenaria historia del colegio la Justicia le anula unas elecciones y también el único al que la Asamblea le rechaza unos presupuestos". Por ello, considera que "es urgente y necesario" celebrar elecciones para renovar la Presidencia de la institución.

La nota está firmada por Luis Miguel Pérez, en representación de Médicos por el Cambio, quien en 2018 trató de presentar una candidatura alternativa en las elecciones al Colegio de Médicos de Las Palmas, pero quedó excluida después de que la propia institución difundiera un comunicado en el que le acusaba de falsificar una firma. Médicos por el Cambio no solo impugnó su expulsión de esos comicios en la vía contencioso-administrativa, al considerar que el proceso fue irregular y la imputación falsa, sino que además interpuso una querella por injurias y calumnias contra el reelegido presidente de la junta colegial, el neumólogo Pedro Cabrera.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado nulo ese proceso electoral, en concreto, el acto administrativo que conllevó la exclusión de la candidatura y retrotraer las actuaciones al momento en el que se debió requerir al vocal de la candidatura para subsanar el defecto que la Junta Electoral observó. Aunque contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación en un plazo de quince día desde su notificación a las partes. Tras conocer el fallo, Pérez dice que "se inventaron una artimaña para que no hubiera elecciones": "Que la Junta Electoral no reconociera la firma de uno de los miembros de nuestra candidatura de Médicos por el Cambio porque difería de la firma de la ficha colegial". "Y sin hacer ninguna otra comprobación, se basta para no permitir presentarnos, cargándose unas elecciones", añade.

En lugar de convocar unas nuevas elecciones, "se autoproclamaron de inmediato", relata Pérez. Por ello, remitieron un escrito al presidente Pedro Cabrera solicitando que se recibiera a la plancha de Médicos por el Cambio para buscar una solución "y responde sacando un comunicado en el que nos acusa de falsificadores, con el agravante de que sabía sin ninguna duda que no habíamos presentado ningún documento falso, y lo mantuvieron en la web del colegio, abierto a todo el mundo, durante más de un año".

Ante esta situación, detalla que decidieron acudir a los tribunales y esto les permitió conocer "todos los detalles", lo que lleva al colectivo a afirmar que solo se buscaba una finalidad concreta: "Que no hubiera elecciones" y la utilización por parte Cabrera de la institución "como su cortijo particular, ayudado por un abogado que va en contra de los colegiados y sus derechos". Posteriormente, Médicos por el Cambio decidió intentar rechazar los presupuestos del Colegio de Médicos de Las Palmas como medida de presión para convocar elecciones, en concreto, la partida prevista para la Asesoría Jurídica porque sin esta pata "no podía seguir trabajando"; ello sin "perjudicar a nadie, porque ya los estatutos recogen que, en este caso, los presupuestos anteriores quedan inmediatamente prorrogados, con lo que el Colegio no se para" .

Pérez asegura que, a pesar de que no les permitieron "debatir la propuesta, como mandan los estatutos", en la votación de los colegiados consiguieron rechazar los presupuestos, pero la Directiva no recogió esto en el acta y decidieron montar "una nueva asamblea de inmediato para votar nuevamente los presupuestos que ya habían sido rechazados y nuevamente impiden que nuestra propuesta sea debatida y votada. Un espectáculo vergonzoso, indecente", remarca.

Con la sentencia, la Directiva vuelve a estar "en funciones al anular su proclamación". Ante este escenario, Pérez considera que se debe "arreglar el desaguisado" dos años y medio después y convocar elecciones. "Los colegiados, la sociedad y la propia institución necesitan acabar con esto", insiste en el comunicado, que concluye exigiendo "democracia y decencia para el Colegio de Médicos de Las Palmas".

Por su parte, el Colegio de Médicos de Las Palmas ha publicado un comunicado en su página web en el que recuerda que "la sentencia no es firme, ni afecta a la Directiva, que mantiene su legitimidad y plenitud de funciones", al tiempo que alega que la Junta Electoral se elige por sorteo notarial y es un órgano "completamente independiente y sin conexión" con la Junta Directiva del Colegio. Por último, señala que el fallo establece que el proceso se retrotraiga al momentoen el que fue rechazada la candidatura de Médicos por el Cambio "y conceder un plazo extra de subsanación".