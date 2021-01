Comienza la huelga de los empleados públicos interinos y temporales de Canarias

Los empleados públicos temporales e interinos del Gobierno de Canarias han iniciado este lunes una huelga para exigir que sus puestos se conviertan en fijos, sin tener que pasar por un concurso de oposición después de más de 15 años trabajando.

El portavoz del comité de huelga Rafael Rodríguez ha criticado que se les haga pasar por un concurso y tengan que demostrar después de 20 años de experiencia que son capaces de llevar la función pública.

Los trabajadores se han concentrado ante las sedes de Presidencia del Gobierno en las dos capitales canarias, donde han convocado una batucada para exigir estabilidad en sus puestos de trabajo. Esta situación afecta a unos 11.000 trabajadores del Gobierno de Canarias, el 90% de los cuales ha secundado esta jornada de huelga y que está convocada todos los lunes y viernes, ha informado otro de los portavoces del comité, Manuel González.

Los paros están convocados por Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Intersindical y el Sindicato de Comisiones de Base (Co.bas), mayoritarios en la Administración autonómica, además de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (Pefralca).

Los sindicatos piden que se haga fijo al personal interino sin necesidad de pasar por un concurso oposición, tal como prevé el Gobierno regional. Por otra parte, consideran que se ha producido un fraude de ley, ya que el 91% de los trabajadores afectados llevan desarrollando sus funciones desde hace 15 años, y otros incluso desde hace 20.

Falta de "voluntad política"

González ha pedido que las negociaciones para intentar buscar una solución al conflicto las encabece el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y no la Dirección General de la Función Pública, a la que no le reconocen interlocución.

En su opinión, el Gobierno de Canarias "no quiere negociar" y se escuda en el pacto que en 2017 firmaron varios sindicatos y no compensa el abuso de temporalidad. Considera, además, que "hay soluciones legales, pero no hay voluntad política" para dar estabilidad laboral a los trabajadores.

Asimismo, ha criticado que sea el PSOE, "un partido progresista y en el Gobierno de Canarias, el que ponga obstáculos" a sus pretensiones.

Esta convocatoria de huelga abierta a los empleados temporales de la comunidad autónoma se produce después de que los médicos del Servicio Canario de Salud en similar situación organizaran otra protesta laboral por el mismo motivo en diciembre.

En su caso, protestaban por que el Gobierno canario pretendiera sacar a concurso libre más del 60% de las plazas que el colectivo de médicos temporales venía cubriendo desde hace más de diez o 20 años.

Este paro comenzó con carácter indefinido el pasado 11 de diciembre, pero luego derivó en un paro de un día al mes.