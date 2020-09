El comité de representantes de personas con discapacidad pide cambiar los protocolos frente a la pandemia y más medidas

La presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi Canarias, Carmen Laucirica, ha reclamado este lunes que se cambie el protocolo de actuación ante la pandemia de coronavirus porque, añadió, no se puede tener encerrada a una persona 14 días y con un PCR negativo.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, Carmen Laucirica reclamó que se piensen las cosas, porque en la actualidad una persona dependiente puede estar 14 días aislada aunque dé negativo en una PCR y sin embargo es atendida por personal que, lógicamente, entra y sale del centro.

Aseguró que muchas personas dependientes han sufrido situaciones de estrés y ansiedad, y muchas familias, en función del centro, han perdido el contacto y se han producido situaciones tan restrictivas como que al regreso a la residencia tras salir unos días tienen que pasar la cuarentena.

Y el funcionamiento de los centros no ha sido homogéneo entre las islas y así algunas personas dependientes han estado en casa desde el principio del estado de alarma y se han producido situaciones de agresiones en los domicilios debido al empeoramiento de algunas conductas.

Carmen Laucirica no entiende el cierre generalizado de los centros, sobre todo cuando se están incorporando miles de niños a los colegios y si bien reconoció que no se siente capacitada para dictar las normas de sanidad dijo que sí lo está para decir que la discapacidad no es una etiqueta.

Afirmó que sobre las personas dependientes caen ahora medidas que vulneran sus derechos y no se actúa de igual forma en todas las islas, ya que hay cabildos que han abierto los centros ocupacionales y otros no lo han hecho.

La presidenta de Cermi Canarias manifestó asimismo que durante la pandemia se ha puesto de manifiesto que para las personas dependientes no es seguro vivir en macroestructuras, por lo que abogó por que lo hagan en domicilios compartidos, y mencionó que en Tenerife hay un proyecto piloto, "Mi casa".

Carmen Laucirica ha recordado que las personas con discapacidad no están necesariamente enfermas y ha insistido en que se trata de un colectivo heterogéneo que como consecuencia de la pandemia ha sufrido una involución pues personas que tienen una rutina han sido encerradas en casa.

Reclamó medidas para ayudar a este colectivo y comentó que cuando se habla de discapacidad hay que dar un "puñetazo sobre la mesa" porque parece que ha desaparecido el 9 por ciento de la población, y denunció que los fondos que debía recibir Canarias para dependencia se hayan destinado a sanidad.

Y también denunció que en el pacto de reactivación la dependencia estaba "prácticamente" ausente y ahora se han hecho aportaciones desde la plataforma del tercer sector.

La presidenta de Cermi Canarias dijo asimismo que la sociedad necesita saber más de la discapacidad para evitar situación como abucheos a personas con autismo porque salían a la calle, y señaló que las medidas no puede ser del modelo sanitario porque no se trata de enfermos.

Además, pidió más apoyo psicológico e incluir la discapacidad en el mercado laboral.

El diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos reconoció que el cierre de los centros de día responde a criterios sanitarios pero opinó que tal vez habría que buscar otras fórmulas, y añadió que desde el sector público hay que dar ejemplo en relación a la empleabilidad de este colectivo.

La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río reclamó un esfuerzo para dejar a un lado el argumento de que no es posible hacer algo, y mostró su preocupación por la relación entre discapacidad y pobreza, así como con los delitos de odio, y pidió recursos específicos para estas personas.

El portavoz de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, indicó que la pandemia ha perjudicado más a las personas con alguna discapacidad y abogó por trabajar de manera conjunta con el comité y las familias.

El diputado del grupo Popular Carlos Ester dijo que en las islas hay unas 63.000 personas que esperan un reconocimiento de dependientes y coincidió en que las personas con discapacidad tienen más dificultades para afrontar los problemas durante la pandemia.

La diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Cristina Valido se centró en pedir que se cambien los protocolos de visitas a los centros, y solicitó una mesa de coordinación para que tengan las mismas posibilidades en todas las islas, para insistir en que es urgente mejorar la financiación de los servicios.

La diputada del grupo Socialista Teresa Cruz indicó que como consecuencia de la pandemia se ha producido una involución en los derechos de este colectivo, y reconoció que se trata de un grupo cada vez más heterogéneo, por lo que las medidas no pueden ser homogéneas.