Cuándo cambia la hora en Canarias: el horario de invierno da paso al de verano este mes

El final del invierno es sinónimo de la llegada del cambio de hora, que trae a todo el territorio nacional el horario de verano provocando que amanezca y anochezca más tarde.

Según establece el Real Decreto que rige el cambio de hora en España, el horario de invierno se despide dando paso al horario de verano el último domingo de marzo de cada año.

Por lo tanto, en este 2024 el cambio de hora en Canarias se producirá en la madrugada del sábado 30 de marzo al domingo 31. ¿Qué hay que hacer? A las 01.00 horas de la madrugada se adelantarán los relojes una hora y pasarán a marcar las 02.00 horas.

Con esta medida se deja atrás el invierno y se da la bienvenida a la primavera, aunque el equinoccio de primavera es el 20 de marzo.

Con el cambio de hora se cumple con la Directiva Europea 2000/84/CE que sigue afectando, sin excepción, a todos los estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, el cambio es obligatorio y siempre se produce en las mismas fechas en el conjunto de la UE, de modo que no existe la posibilidad de que un Estado miembro no aplique este cambio de hora.

En Europa no hay consenso para dejar de aplicar esta medida. Según el BOE, España mantendrá el horario de verano con sus correspondientes cambios hasta mínimo 2026, por lo que aún no se sabe cuándo será el último cambio de hora.

En Europa aún no hay consenso para tomar esta medida. La Comisión Europea presentó en 2018 una propuesta para suprimir el cambio de hora. Sin embargo, todavía no se ha adoptado ninguna decisión definitiva sobre este asunto y no se ha establecido ningún plazo para tomar dicha decisión.

Según estimaciones oficiales del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el potencial de ahorro en iluminación podría alcanzar en torno a 300 millones de euros, el equivalente al 5% del total. De esa cantidad, 90 millones corresponde al potencial de los hogares españoles, lo que supone un ahorro de seis euros por hogar y 210 millones restantes se ahorrarían en los edificios del terciario y en la industria.

Sin embargo, fuentes del IDAE han informado a Europa Press que realmente no existen en España informes actualizados que permitan asegurar que el cambio de hora lleve asociados ahorros energéticos, ya que el último estudio es de 2015.

En esa línea, estas fuentes recuerdan que el cambio de hora se aprobó en una época distinta a la actual con hábitos de vida que podrían afectar en mayor medida al consumo energético. Además, apunta que ahora habría que tener en cuenta otra realidad que es el hecho de que las jornadas de trabajo han cambiado y el teletrabajo se ha ido extendiendo, lo que hace que las rutinas de los ciudadanos ya no coincidan tanto como antes en el mismo espacio-tiempo.