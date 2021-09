¿Deben Tenerife y Fuerteventura bajar a nivel 2 de alerta? Esto dicen los datos

Este jueves, como es habitual, se celebra una nueva reunión del Consejo de Gobierno de Canarias en la que se analizará la situación epidemiológica del archipiélago y los datos concretos de cada isla recogidos en el último Informe Diario de Situación COVID en Canarias elaborado por la Consejería de Sanidad. Después, a partir de las 17.00 horas, se anunciará si hay cambios en los niveles de alerta vigentes en cada una, con especial atención a Tenerife y Fuerteventura, las dos islas con mayores restricciones en este momento (nivel 3).

Indicadores epidemiológicos en Tenerife

En el caso de Tenerife, la isla bajó hace dos semanas del nivel 4, el más restrictivo y en el que estuvo un mes y medio, al nivel 3, y no ha parado de mejorar sus indicadores epidemiológicos desde comienzos de agosto, después de alcanzar su máximo histórico de incidencia acumulada (IA) a siete y 14 días con 324,9 y 629,3 casos por cada 100.000 habitantes. Con datos actualizados este miércoles, Tenerife ha reducido su curva en seis semanas hasta los 30,4 y 72,9 casos, una bajada considerable. Son datos positivos, ya que es la cifra más baja en todo un año.

Actualmente en Tenerife hay 1.727 casos activos de coronavirus, 25 de ellos en UCI, 154 en planta hospitalaria y 1.548 en aislamiento domiciliario. Las cifras están muy lejos de las que presentaba a comienzos del mes de agosto, cuando tenía más de 8.000 casos activos y sumaba cientos de contagios diarios.

La mejoría actual se refleja en el Informe Diario de Sanidad en un visible cambio de color en sus indicadores epidemiológicos. Así, se ha pasado del color marrón (riesgo muy alto) en la gráfica de Tenerife a finales de junio y principios de agosto, al color naranja y salmón, que representan en nivel de riesgo medio y bajo, este mes de septiembre. Incluso la positividad (porcentaje de muestras positivas en pruebas diagnósticas de infección activa) se ha teñido de verde (riesgo muy bajo) con solo un 3,8%. La IA a siete y 14 días, y este mismo indicador para mayores de 65 años, se encuentran en riesgo medio. En riesgo bajo, la ocupación de las camas hospitalarias no críticas con pacientes con COVID, con un 4,08% ocupado.

Sin embargo, tal y como puede apreciarse en la tabla superior, la ocupación de las camas UCI de la isla con pacientes con COVID-19 continúa en riesgo alto (color rojo). Para bajar al riesgo medio debe tener menos del 15% de ocupación, y actualmente está en el 16,4%.

Atendiendo estrictamente a los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, mientras haya un indicador de asistencia sanitaria (las dos últimas columnas de la tabla) en riesgo alto, no se podrá bajar al nivel 2 de alerta sanitaria. E incluso si se tiñera hoy de naranja, habría que esperar dos semanas a que se estabilizara la situación antes de descender de nivel. Por tanto, la opción más probable será mantener a la isla una semana más en nivel 3.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias puede valorar que la tendencia a la baja y la mejoría en la isla no han cesado en seis semanas, y anunciar este jueves un alivio de las restricciones. Hace siete días, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, valoró muy positivamente los datos a la baja en la isla y abrió la puerta a una bajada de nivel esta semana si esta tendencia se mantenía, cosa que ha ocurrido. Además, no sería la primera vez que no se esperan las dos semanas de estabilización recomendadas por Salud Pública antes de descender de nivel a una isla.

Fuerteventura, la incidencia más alta de Canarias

La isla de Fuerteventura, por el contrario, no muestra tendencia a la baja ni mejora sus datos. De hecho, es la única isla que presenta una curva ascendente tanto a siete como a 14 días y cuya incidencia está por encima del umbral de 50 casos / 100.000 habitantes, la más alta de todo el archipiélago.

De hecho, según el ranking de ciudades con mayor incidencia COVID de todo el país, Puerto del Rosario, capital de la isla, muestra la tendencia ascendente más alta, tras notificar 249 casos por cada 100.000 habitantes este martes.

La isla dejó de mejorar a comienzos de septiembre, cuando su curva rebotó y comenzó de nuevo a ascender. En la actualidad hay 282 casos activos en la isla.

En el Informe Diario de Sanidad Fuerteventura es la única isla que mantiene dos indicadores epidemiológicos en color rojo (riesgo alto). Sin la IA a siete y 14 días. Sin embargo, la buena noticia para la isla es que sus dos indicadores de presión asistencial se encuentran en verde (riesgo mínimo), con ninguna persona en UCI con COVID y solo una hospitalizada en planta.

Atendiendo a esto, la isla puede bajar al nivel 2 de alerta ya que cumple los requisitos al no tener riesgo en su atención hospitalaria. Sin embargo, si se valora la tendencia ascendente de su curva que se mantiene así desde hace dos semanas, el Gobierno puede decidir que la isla continúe una semana más en el nivel 3.