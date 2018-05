La estación de la AEMET en Tenerife confirma el récord histórico de CO2 en el planeta

El Centro de Investigación Atmosférica de Izaña ha registrado este mes de mayo las 413,9 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (CO 2 ) en la atmósfera, un récord histórico “que no constituye una buena noticia”, según ha publicado en su cuenta de Twitter.

El observatorio instalado en las cumbres de Tenerife ya había pronosticado este incremento del principal gas de efecto invernadero y explica que “es preocupante porque ocasiona el calentamiento global y el cambio climático”. Ahora se confirma un dato del que se ha hecho eco también la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Registro del Centro de Investigación de Izaña. @AEMET_Izana

Las instalaciones de la AEMET en Izaña permiten registrar la concentración de CO 2 en la atmósfera de forma precisa al ser uno de los mejores lugares del planeta para conocer la evolución de los principales gases de efecto invernadero gracias a su ubicación privilegiada. Las 413,9 ppm no suponen “problema alguno para la salud”, según Izaña, pues “la concentración de dióxido de carbono sigue siendo muy baja” y “no es un contaminante que afecte a la salud”; de hecho, “en zonas urbanas y contaminadas la concentración de CO 2 es mayor”. Y tampoco se puede establecer una relación directa entre concentración y emisión de dióxido de carbono.

La ppm es una unidad de medida que permite saber que de cada millón de moléculas que contiene una muestra de aire en la atmósfera, más de 400 unidades son del principal gas de efecto invernadero; que sea bajo no significa que no sea preocupante, pues esto continúa al alza año tras año y ya no se va a volver a niveles inferiores al umbral simbólico de las 400 ppm.