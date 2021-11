La fascinante explicación de cómo actúan las vacunas de Pfizer y Moderna frente al coronavirus

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha querido explicar por medio de la difusión de un vídeo en redes cómo las vacunas contra la COVID-19 reaccionan frente al virus cuando ya se ha inoculado la dosis. En esta animación, creada por The Vaccine Makers Project, se muestra cómo funciona la vacuna de ARN y cómo esta "adiestra" y estimula el sistema inmunitario para luchar contra el patógeno, en este caso, el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.

Canarias, a las puertas de la Navidad: suben contagios e incidencia y llega la variante delta plus

Saber más

Este tipo de vacuna usa ARN genéticamente modificado para brindar a las células instrucciones sobre cómo producir la proteína S que se encuentra en la superficie del virus de la COVID-19. Después de la vacunación, las células inmunitarias comienzan a producir las partes de la proteína S y a presentarlas en la superficie de las células. Esto hace que el organismo produzca anticuerpos, que combatirán al virus en caso de infección.

Después de entregar las instrucciones, el ARNm se degrada inmediatamente. Nunca ingresa al núcleo de las células, donde se almacena tu ADN. Tanto la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech como la de Moderna utilizan ARNm.

La Consejería de Sanidad confirmó el pasado sábado que ya se ha detectado en las Islas un primer caso de la nueva variante del virus, denominada delta plus. La paciente es una profesional sanitaria en Tenerife, cuyo contagio está vinculado a un brote de origen intrafamiliar con tres afectados, sin que consten antecedentes de viajes recientes en ninguna de las personas asociadas a los contagios, según la información aportada por Sanidad. Esta mujer no ha precisado ingreso hospitalario y se encuentra guardando el correspondiente aislamiento. La conocida como variante delta plus (AY.4.2) es un sublinaje de la variante delta (B.1.617) del SARS-Cov2 y a diferencia de esta última, hasta el momento no se ha determinado que sea más dominante que las otras variantes