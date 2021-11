Detectado el primer caso de COVID-19 de la variante delta plus en Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado el primer caso de covid-19 por variante delta plus registrado en el archipiélago. El caso índice es el de una profesional sanitaria en Tenerife, vinculada a un brote de origen intrafamiliar con tres afectados, sin que consten antecedentes de viajes recientes en ninguna de las personas asociadas al brote.

La afectada no ha precisado ingreso hospitalario y se encuentra guardando el correspondiente aislamiento, señala la Consejería de Sanidad en un comunicado. La conocida como variante delta plus (AY.4.2) es un sublinaje de la variante delta (B.1.617) del SARS-Cov2 y a diferencia de esta última, hasta el momento no se ha determinado que sea más dominante que las otras variantes.

Sanidad aguarda a conocer su evolución para determinar si su incidencia en las islas puede ir en aumento. Aunque ante la experiencia y porcentajes de evolución recabados en otros territorios donde está presente avanza que "es previsible que vaya adquiriendo protagonismo, si bien no se extraen comportamientos de que pueda convertirse dominante".

Tras confirmarse este primer caso, continuará el seguimiento desde la red de vigilancia genómica para la covid-19 en Canarias, que incluye un sistema protocolizado para la detección, seguimiento y control de la presencia de las diferentes variantes del SARS-Cov2 en las islas.

Esta red se puso en marcha el pasado mes de marzo, a través de la Dirección de la Salud Pública. Sus diferentes controles permiten obtener "una radiografía real" de la incidencia de las distintas cepas del virus en el archipiélago.