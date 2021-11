Canarias, a las puertas de la Navidad: suben contagios e incidencia y llega la variante delta plus

Canarias finalmente lo consiguió. Después de muchos, muchos meses con restricciones (en ocasiones, muy severas) el archipiélago logró reducir su incidencia acumulada (IA) a siete días por debajo del umbral de 50 y, después, incluso del umbral de los 25 casos por cada 100.000 habitantes. Este dato, según lo establecido por el Ministerio de Sanidad, indica que se ha alcanzado la ansiada nueva normalidad y, por tanto, las restricciones para contener la pandemia caen al mínimo. Sin embargo, a pocas semanas de las fiestas navideñas, la curva de contagios vuelve a ser ascendente y ya se roza de nuevo el umbral de los 50 casos, el mismo que utilizan algunos países para no recomendar los viajes a esa región.

Las Islas han gozado de una relativa calma desde que se dejó atrás la quinta ola de la pandemia, la más dura en cuanto cifras de contagios, no así de muertes, ya que llegó con altos porcentajes de población ya inmunizada. Sin embargo, se vivieron días durante el mes de julio con más de 1.000 nuevos casos al día, lo que complicó mucho la asistencia en algunos centros de atención primaria y obligó a habilitar más plantas en los principales hospitales de Canarias para atender a los pacientes. Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) volvieron a verse en nivel de riesgo muy alto, especialmente las de Tenerife y Gran Canaria.

Esta ola comenzó en el mes de mayo (primero solo en Tenerife) poco después de decaer el estado de alarma, y con él, el toque de queda y los cierres perimetrales. También algunas de las restricciones impuestas a la hostelería en los niveles 3 y 4 de alerta sanitaria, que fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al considerar que establecer aforos en el interior de los locales no estaba justificado. Tampoco permitió al Gobierno canario establecer la exigencia de presentar un certificado COVID de estar vacunado o haber superado la enfermedad para poder acceder a los locales de ocio y hostelería.

Pese a estas trabas, y con la isla de Tenerife en nivel 4 de alerta y varias más en nivel 3, la curva de contagios comenzó a bajar a inicios de agosto. La vacunación avanzaba y cuando llegó septiembre la IA a siete bajó de nuevo al umbral de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, un descenso espectacular ya que solo cuatro semanas antes se había llegado al récord de toda la pandemia en las islas, con 260 casos.

Todas las islas afrontaron las siguientes semanas en nivel 1, una situación no vista desde hacía meses.

Cuando comenzó octubre el descenso se había suavizado, ralentizado, pero se mantenía, hasta que el día 16 de ese mes se tocó fondo: solo 15,3 casos. Desde entonces, lentamente pero sin descanso, la curva no ha dejado de subir. Ahora, un mes después de iniciar su tímida escalada la IA vuelve a estar rozando el umbral de los 50 casos (49,3).

Esto se traduce en un nivel de riesgo medio en el Informe Diario de Situación COVID de Canarias, elaborado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y que es el documento que toma en consideración el Ejecutivo para determinar el nivel de alerta vigente en cada isla, según unos criterios establecidos al comienzo de la pandemia. Estos criterios establecen dos bloques en los que se reflejan distintos parámetros. El primero de esos bloques muestra los niveles de incidencia del virus a siete y 14 días, y también este mismo indicador, pero en mayores de 65 años. También, la positividad (el porcentaje de test que dan positivo en coronavirus de los realizados al día) y la trazabilidad (el porcentaje de casos de los que se conoce cómo se produjo el contagio). El segundo bloque mide la capacidad asistencial, tanto en camas UCI como en planta hospitalaria.

En esta ocasión, hay cinco indicadores del primer bloque en riesgo medio, dos en riesgo bajo y uno en riesgo mínimo (la ocupación en planta). Es decir, de todos los valores medidos en el informe, solo uno está en color verde, y el resto se han teñido de naranja y sepia.

Este jueves el Gobierno anunció que Fuerteventura (con 166 casos activos) volvía a subir al nivel 2 de alerta sanitaria (efectivo a partir de las 00.00 horas del lunes), con lo que se puso fin al idílico escenario de un archipiélago en color verde. La Gomera presenta unas cifras de incidencia incluso peores, con dos indicadores en nivel de riesgo muy alto (color marrón). Sin embargo, esto se debe a su bajo número de habitantes, ya que solo presenta 22 casos activos pero una incidencia a siete días de más de 95 casos.

La variante delta plus ya está en Canarias

Los contagios diarios, que habían caído hasta cifras que rondaban la veintena en cada actualización, han vuelto a subir y, tras unos días superando el centenar, este viernes se alcanzó la cifra más alta desde mediados de agosto: 228.

Además, en las últimas horas la Consejería de Sanidad ha confirmado que ya se ha detectado en las Islas un primer caso de la nueva variante del virus, denominada delta plus. La paciente es una profesional sanitaria en Tenerife, cuyo contagio está vinculado a un brote de origen intrafamiliar con tres afectados, sin que consten antecedentes de viajes recientes en ninguna de las personas asociadas a los contagios, según la información aportada por Sanidad. Esta mujer no ha precisado ingreso hospitalario y se encuentra guardando el correspondiente aislamiento. La conocida como variante delta plus (AY.4.2) es un sublinaje de la variante delta (B.1.617) del SARS-Cov2 y a diferencia de esta última, hasta el momento no se ha determinado que sea más dominante que las otras variantes

La pandemia no ha terminado y el virus continúa avanzando, especialmente en los países con porcentajes más bajos de vacunación, como los de Europa del este. Este viernes, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió de que la semana pasada se notificaron casi 2 millones de casos de COVID-19 en Europa y que esa cifra es "la mayor cantidad en una sola semana desde que comenzó la pandemia".

Canarias tiene ya al 85% de su población diana vacunada, pero el proceso está prácticamente estancado ya que la cifra sube con mucha lentitud debido a distintos factores, como son que ya se ha alcanzado a la población que se niega a vacunarse y también a aquellos que, siendo residentes, no se encuentran en las islas y, por tanto, no se vacunan aquí.

En poco más de un mes comenzará las fiestas navideñas y mientras algunos políticos reclaman poder ampliar los aforos en terrazas y pocos límites en las celebraciones que se vayan a organizar, el jefe de Epidemiología de Servicio Canario de la Salud, Amós García Rojas, declaró la pasada semana que, de seguir subiendo los casos, el Gobierno tendría que tomar "medidas drásticas" para contener, una vez más, la propagación del virus.

Por ahora, el Gobierno ya ha reconocido que se está planteando volver a instaurar el control COVID en aeropuertos y hoteles de las islas como medida de precaución, ya que Canarias es la comunidad española con mayor número de casos de coronavirus importados de otros países. Aunque el Ministerio de Sanidad no desglosó las nacionalidades por comunidades, sí concretó que la mayoría de los casos provienen de Reino Unido y Alemania, precisamente los dos países que más turistas traen a Canarias.

Y todo este escenario, a pocas semanas de las fiestas navideñas, justo un año después de que Tenerife subiera al nivel 3 pasara las fiestas con algunas de las medidas más restrictivas de todo el país. Eso sí, tras unas Navidades muy descafeinadas, con toque de queda y pocas reuniones, la isla escapó de las cifras que, ya en enero, situaron al resto del archipiélago, y a casi todo el país, en una ola de la pandemia.