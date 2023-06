La Fundación Franz Weber pide poner “punto final” a los paseos en camello en Lanzarote

La Fundación Internacional Franz Weber (FFW) pide que se acaben los paseos en camello en la isla de Lanzarote. Tras el reciente vídeo viral de una turista, la organización insta al Cabildo y a los gobiernos locales a que se busquen otras alternativas que “reformulen el sector”.

El propietario del Safari Dunas de Maspalomas: "Si Costas me obliga a irme tendría que sacrificar a 150 camellos"

Más

Desde FFW, aseguran que esta práctica “genera una pésima estampa de Lanzarote a causa de un sector minoritario empeñado en seguir explotando a mamíferos como propuesta para el turismo nacional e internacional”.

Unas turistas denuncian el maltrato a una cría de camello en #Lanzarote, publicando un vídeo en #RedesSociales que ha provocado multitud de reacciones



El Ayuntamiento de Yaiza está investigando los hechos



🗣️ Alberto Fabricio, #RTVC pic.twitter.com/h0SRMWWrQ2 — RTVC (@RTVCes) 7 de junio de 2023

Como explica su portavoz, Rubén Pérez, la fundación ya denunció en 2021 el escenario de explotación animal a través de un informe veterinario realizado por la organización en el que se recogían “situaciones que no garantizaban el bienestar estricto de los animales”. En dicho estudio, basado en la experiencia sobre el terreno de tres empresas, pudieron observar que las condiciones de los camellos no eran las más adecuadas, por ejemplo con el uso nocivo del bozal, la falta de acceso al agua, las cargas excesivas, la ausencia de espacios con sombra, así como las largas jornadas a las que estaban sometidos los animales, entre otros.

Sin embargo, Pérez afirma que la situación se agrava en temporadas turísticas, como en verano, donde hay una mayor afluencia de turistas que hacen uso de este servicio.

Además, comenta que a día de hoy no existe ninguna normativa específica que regule la actividad de estas empresas, sino que se rigen por la normas vinculadas a la ganadería.

“El camello canario es un animal icónico que tiene una perspectiva histórica, pero esto no implica que pueda haber explotación”, explica el portavoz Pérez. FFW ha contabilizado cerca de una treintena de empresas con 300 camellos dedicada a esta actividad en Lanzarote. No obstante, la ONG asegura que esta situación no ha sido tratada por ningún grupo político en las recientes elecciones.

Por su parte, señalan que el Ayuntamiento de Yaiza se ha comprometido a investigar el caso.

Los naturalistas no descartan emitir una protesta ante el Ministerio de Transición Ecológica por unos hechos que, además, se producen en la zona protegida del Parque nacional de Timanfaya.