Guía rápida de restricciones: qué se puede y qué no se puede hacer esta Semana Santa en Canarias

Este viernes es el primer día en el que están vigentes, hasta el próximo 9 de abril, las restricciones adicionales de cara a la Semana Santa para frenar al máximo posible la expansión del virus en una época donde suele aumentar la movilidad. Estas, junto a las medidas ya establecidas para cada isla dependiendo del nivel de alarma sanitaria en el que esté, pueden generar algo de confusión. A continuación, las respuestas a las cuestiones más frecuentes para poder afrontar estas vacaciones de Semana Santa de la manera más responsable.

¿Hasta qué hora puedo estar en la calle?

Depende del nivel de alerta de cada isla. En la fase 1, en la que se encuentran El Hierro, La Palma y La Gomera, el toque de queda durante esa semana será entre las 23:00 y las 6:00 horas. Por otro lado, las islas que estén en el nivel 2 (Lanzarote y La Graciosa) y en el 3 (Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura) tendrán una limitación de movilidad en el horario nocturno comprendido entre las 22:00 y las 6:00 horas.

Cabe recordar que esta limitación no afecta a la realización de las actividades recogidas en el apartado 1.5.2 del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones.

Estudio en Madrid, ¿puedo volver a mi casa de Canarias unos días?

Un madrileño, un extremeño o un andaluz, por ejemplo, no pueden viajar a Canarias por vacaciones esta semana, salvo causas las justificadas establecidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, entre las que se incluye "retorno al lugar de residencia habitual o familiar", por lo que los residentes canarios sí pueden volver a casa a pasar unos días.

¿Puedo viajar entre las Islas Canarias?

Sí, pero con condiciones. Se podrá viajar entre islas, independientemente del nivel de alarma, sin causa justificada siempre y cuando se presente una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) negativa, que no tendrá, por otro lado, prestación sanitaria del sistema sanitario público. Si la persona justifica adecuadamente su desplazamiento, no tendrá por qué presentar esta prueba.

¿Puedo invitar a mi casa a un par de amigos?

No. Solo podrán reunirse en espacios de uso privado las personas que sean convivientes en todos los niveles de alerta.

Y si nos reunimos fuera, ¿cuántos podemos ser?

En todas las islas, la permanencia de grupos de personas no convivientes en espacios de uso público, cerrados o al aire libre queda supeditada a que no se supere el número máximo de cuatro personas. En el caso de que el grupo esté constituido por convivientes y no convivientes, no se sobrepasará el número máximo de personas establecido en cada uno de los niveles de alerta indicados.

¿Puedo ir a la playa?

En principio, sí. Sin embargo, algunas ciudades como Santa Cruz de Tenerife han decidido ampliar las restricciones en este sentido, por lo que, como ha avanzado este viernes el Ayuntamiento, van a rescatar los semáforos de regulación de acceso a la playa de Las Teresitas o Anaga.

En la capital grancanaria hay semáforos, como el la playa de Las Canteras, que llevan activados todo el año debido a la afluencia de personas. En el resto de playas de la ciudad se reactivarán por Semana Santa y, además, se va reforzar el servicio de Cruz Roja en estas zonas costeras.

El viernes santo, ¿puedo ir a la iglesia?

Sí, como todo, con condiciones. En la práctica del culto se evitará el contacto físico entre los asistentes y el lugar de culto deberá permanecer con las puertas y ventanas abiertas antes y después de la celebración, el tiempo necesario para garantizar su ventilación. Durante la celebración se mantendrán las puertas abiertas, si ello no impide la práctica de la misma.

La asistencia a los lugares de culto cerrados no superará los siguientes aforos en función del nivel de alerta establecido: en el nivel 1, el 75%; en el 2, el 50%; y en la fase 3 no podrá superarse el 33%. En estos dos últimos, se recomienda ofrecer los servicios por vía telemática o por televisión.