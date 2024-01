El Hospital Insular de Gran Canaria, pionero en España en una técnica para hemodiálisis por acceso vascular

El servicio de Cirugía Vascular del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria ha presentado este miércoles una técnica pionera en España para tratar a los pacientes con insuficiencia renal crónica que necesitan hemodiálisis a través de acceso vascular, en lugar de la técnica clásica, que consiste en cirugía abierta.

“Es una cirugía que se realiza a través de anestesia local pinchando la vena y la arteria del brazo del paciente, evitando la cirugía clásica que era una técnica abierta, con incisión, con sutura, y con una recuperación más prolongada que con esta novedosa técnica”, ha explicado a la prensa Airam Betancor, jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

“Esto ayudará al paciente a incorporarse a su vida normal de manera inmediata y permitirá también al equipo de enfermería de la hemodiálisis realizar una punción de esa vena para la hemodiálisis de manera más segura que con las técnicas clásicas”, ha añadido Betancor.

Isaura Rodríguez, médico especialista del servicio de Angiología y Cirugía Vascular, ha detallado que esta técnica es menos invasiva para el paciente, se realiza con anestesia local, no precisa de ingreso hospitalario y no necesita curas posteriores porque no tiene una herida en piel.

Rodríguez, que piensa que esta nueva técnica puede aportar “importantes beneficios a los pacientes así como investigación e innovación a los servicios implicados”, ha aclarado que en una cirugía convencional hay que hacer un corte en la piel, hay que liberar la vena y se une mediante sutura a la arteria.

Sin embargo, esta nueva técnica se realiza puncionando la vena y la arteria, introduciendo unos catéteres, que tienen unos imanes implantados, y en la zona donde se quiere crear la fístula, es decir, la unión de arteria y vena se hace esa unión mediante radiofrecuencia.

Este tipo de técnica se ha realizado, por el momento, en un paciente y se encuentran otros dos posibles candidatos en lista de espera.

En este primer paciente “el resultado es positivo, el brazo es como si no hubiera pasado nada, todavía no hemos empezado con la hemodiálisis con el paciente, pero en poco los compañeros de Nefrología empezarán a hacer la hemodiálisis a este paciente por ese acceso vascular”, ha declarado Rodríguez.

Para poder realizar esta técnica se necesita hacer una preselección muy exhaustiva de los pacientes debido a que las arterias y las venas tienen que cumplir unos requisitos morfológicos y anatómicos, como por ejemplo, un tamaño determinado o no tener placas de ateroma.

El Hospital Insular Universitario realiza anualmente alrededor de unas 100 fístulas -entre nativas y protésicas- y, según ha señalado Betancor, el servicio de Cirugía Vascular calcula que alrededor de un 10% de esos pacientes se puede beneficiar de este nuevo método.

Este tipo de técnica no se ha realizado a día de hoy en otros servicios de Cirugía Vascular en España, pero sí en países como Alemania y Reino Unido.

La radiofrecuencia se viene usando desde hace años en otro tipo de cirugías vasculares, por ejemplo, en la cirugía venosa, y en otras en otros ámbitos de otras especiales quirúrgicas, como el tratamiento de tumores a nivel tiroideo.

En noviembre pasado, durante el VI Congreso Internacional de Cirugía Endovascular en Valladolid, se solicitó al equipo de este servicio del Hospital Insular de Gran Canaria la posibilidad de formar a otros cirujanos vasculares en esta técnica, ha concluido Betancor.