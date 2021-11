La incidencia de COVID en Canarias supera la media nacional tras un mes sin dejar de subir

La incidencia COVID en Canarias ya supera la nacional. El último informe epidemiológico del Ministerio de Sanidad indica que la incidencia acumulada (IA) a 7 días en España es de 48,67 casos por cada 100.000 habitantes. Si volvemos la vista a Canarias, ese mismo indicador epidemiológico está a 53,86 casos/100.000 hab. En cuanto a la expansión del coronavirus en las últimas dos semanas, el Archipiélago también rebasa la media del país al sumar casi 88 casos/100.000 personas frente a los 82 del resto del territorio. En definitiva, Canarias ya no está en la situación envidiable de hace solo un par de semanas, cuando anotaba uno de sus mejores datos epidemiológicos desde el comienzo de la pandemia.

No obstante, y a pesar de que el escenario para dar pie a las fiestas navideñas no es el más ideal, la llegada de la vacunación ha hecho que la subida de esa incidencia en las Islas no haga saltar las alarmas de la misma manera que en la misma época del pasado año. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad planteará este martes a las comunidades autónomas revisar al alza los umbrales de los indicadores de incidencia del coronavirus ante la menor presión hospitalaria y flexibilizar las medidas no farmacológicas recomendadas.

Según el borrador, que actualiza el semáforo COVID o las actuaciones de respuesta para el control de la transmisión de la enfermedad, la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes sitúa el riesgo bajo de 50 a 100 casos. Los últimos datos de Sanidad colocaban a España, con 82 casos por 100.000 habitantes, en riesgo medio. Con el nuevo baremo, el país estaría en riesgo bajo.

En este sentido y tal y como recoge RTVE, el epidemiólogo Salvador Peiró ha afirmado que "deberíamos cambiar los parámetros de control. La incidencia no es tan importante. Hay que fijarse en el impacto en las UCI. El nivel de contagios es elevado, pero no afloran los casos porque hay muchos asintomáticos que están vacunados".

Hospitalizaciones por COVID

La cifra de ingresos por COVID en planta y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se mantiene en riesgo bajo. El Archipiélago tiene, según los datos de Sanidad, a 29 personas ingresadas en la UCI por la infección provocada por la COVID-19 (el 6,09% de las camas UCI), lo que muestra un ligero aumento, ya que a finales de octubre había 13 personas menos ingresadas por la enfermedad en las Islas.

Las personas que permanecen ingresadas en planta son 118, un número tímidamente mayor al que se registraba días atrás. No son datos, todavía, preocupantes, pero sí es verdad que Canarias entra dentro de las diez comunidades que tuvieron más ingresos COVID del 14 al 15 de noviembre (17). La primera fue Andalucía, con 51.

Tenerife es la isla que más pacientes tiene en planta (88), pero Gran Canaria es la que más ingresados por COVID en UCI tiene de todo el Archipiélago (14).

Por otro lado, Canarias no es la región que menos muertes por COVID ha registrado en España, pero sí es la comunidad con la menor tasa de decesos por cada 100.000 habitantes, con 46. Las Islas suman un total de 1.028 muertes a causa del coronavirus.