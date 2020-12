VÍDEO | Mari Carmen Déniz, de 72 años, primera vacunada en Gran Canaria: "Vengo contentísima, esto es salir del túnel"

María del Carmen Déniz, de 72 años, será la primera persona que se vacunará contra la covid-19 en Gran Canaria, en una campaña que se inicia este domingo en todas las Islas. "Para mí esto es salir del túnel en el que llevamos nueve meses metidos y yo quiero ver la luz de la vida y seguir viviendo como estaba viviendo antes", ha asegurado.

"No voy a dejar de vacunarme por tener miedo", ha señalado Déniz, que explica en un vídeo difundido por el Cabildo de Gran Canaria que lleva cuatro años viviendo en el centro sociosanitario de El Pino, en Las Palmas de Gran Canaria. No ha dudado en ponerse la vacuna porque “si no confiamos en los que son más inteligentes ¿en quién vamos a confiar?”, ha declarado.

Se ha mostrado “contentísima” por ser la primera en recibir la vacuna en la isla, a la que seguirán otros 4.000 entre personal sanitario y usuarios de los centros sociosanitarios del Cabildo de Gran Canaria y entorno a 3.000 de los centros privados en los próximos 20 días. Después se suministrará la segunda dosis a este mismo colectivo.

Según recoge la agencia Efe, el centro sociosanitario de El Pino prevé tener a todo su personal y usuarios vacunados antes de que finalice la próxima semana. Como ha señalado la consejera de Política Social, Isabel Mena, Mari Carmen Déniz, a pesar de “lo duro que ha sido este proceso" en los centros sociosanitarios, “nunca ha perdido la sonrisa, el buen humor y las ganas de hacer reír a los demás”.

El presidente del Cabildo Insular, Antonio Morales, ha definido el de hoy “como un día histórico” porque se abre “un nuevo tiempo de esperanza para Gran Canaria”.

“Hoy es sin dudas” un día “de especial relevancia” y el comienzo de lo que se prevé como el fin de una crisis sanitaria y también social y económica en la isla.

Ojalá, ha dicho, se haga realidad lo declarado por los creadores de la vacuna “y que en el verano podamos recuperar la normalidad”, lo que hace que este momento sea “histórico”.

Sin embargo, Morales ha señalado que hay que “llamar a la responsabilidad” y, sobre todo, “a no bajar la guardia”.

Este es “un paso importante”, pero hay que mantenerse en alerta porque “el pasado verano bajamos la guardia y complicamos la vida a muchas personas con una segunda ola especialmente virulenta en Gran Canaria”.

Actualmente, ha dicho la pandemia “está controlado” controlada a nivel de contagios, aunque los indicadores “apuntan a un ligero aumento de casos en las últimas semanas, probablemente por el puente de la Constitución y por las fiestas navideñas, por las que se prevé “haya otra oleada”.

Morales ha pedido “colaboración, respeto, responsabilidad” porque “depende de nosotros” que eso no ocurra. Durante la pandemia, los centros sociosanitarios del Cabildo de Gran Canaria han tenido una “incidencia muy baja” por la covid, por lo que se siente “orgulloso” de la gestión en la isla y del trabajo realizado.

En los centros dependientes de la corporación insular se han registrado desde el mes de marzo 54 positivos para 1.883 personas, con cinco fallecidos por brotes externos a las instalaciones públicas.

Ha habido “un enorme sacrificio”, pero las políticas seguidas “han sido efectivas para parar y evitar que la pandemia entre en los centros”.

Como ha confiado Morales, “ojalá este sea el primer día de una nueva etapa hacia la normalidad”, para poder “trabajar con más seguridad y garantizar una convivencia segura para todos los usuarios y personal de los centros”, y que así "llegue pronto de nuevo el contacto y los abrazos con los mayores que tanto necesitamos”.