Niveles de alerta en Canarias: los contagios en Tenerife desconciertan a Sanidad, que creará un plan específico para controlar la pandemia en la isla

El Ejecutivo de Canarias ha explicado este jueves tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno que todas las islas se mantienen en su nivel de alerta sanitaria vigente. Los indicadores del conjunto de la comunidad autónoma siguen evolucionando de manera positiva, tanto la incidencia acumulada a siete días, como la IA a 14 días. "Son cifras aceptables", ha dicho Julio Pérez, portavoz del Gobierno de Canarias. Sin embargo, la situación en Tenerife "no es aceptable", ha explicado.

"¿Qué ocurre en Tenerife?", se ha preguntado Pérez, quien ha explicado que la curva de incidencia había estado descendiendo semanas atrás pero que desde el pasado 4 de junio no ha parado de crecer. La IA está por encima de 62, cuando se llegó a estar por debajo de 50, ha añadido. En vista de esta situación, la Consejería de Sanidad ha presentado un informe con distintos datos epidemiológicos, sociosanitarios y de atención sanitaria, entre otros, y este informe, ha comentado Pérez, no ha logrado aportar datos concluyentes respecto a cuál es la causa de que la isla no logre bajar sus contagios diarios.

Además, Pérez ha añadido que el tipo de brote de COVID que se da en la isla es similar al de otras, ya que se trata de los brotes de tipo familiar y social. Sin embargo, sí hay algunas diferencias respecto al rastreo de los posibles casos asociados: en Tenerife este rastreo no permite como en otras dar con los casos asociados. "El rastreo no funciona de la misma forma", ha explicado. Pérez ha vinculado esto con la población juvenil, ya que en Tenerife hay una población de unas 50.000 personas más en ese rango de edad que en Gran Canaria, y este grupo poblacional está siendo más afectado por el coronavirus en las últimas fechas. "Es una causa posible", ha dicho Pérez.

Otra, ha añadido, es la dispersión de la población en la isla, que se encuentra más diseminada por toda su geografía. Eso produce una mayor movilidad, y por tanto, un mayor contagio.

En cuanto a las propuestas para solucionar este problema, Pérez ha explicado que no hay sobre la mesa nuevas medidas, pero sí una mejor aplicación de las normas vigentes fomentando su cumplimiento.

Julio Pérez también ha anunciado que se hará un estudio más pormenorizado acerca de los contagios en distintas poblaciones en las que la incidencia es muy alta, y ha puesto el ejemplo de Granadilla, donde el número de casos es muy alto respecto a su población y no baja de los 200 por cada 100.000 habitantes con una población de 40.000.

Pérez también ha señalado que los niveles de vacunación en las dos islas capitalinas son similares.

Niveles vigentes

Nivel 1: Gran Canarias, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera.

Nivel 2: Tenerife, Lanzarote y La Graciosa.

En las islas en nivel 1 las reuniones sociales son de un máximo de 10 personas, mientras que en las islas en nivel 2 el máximo está en seis personas.