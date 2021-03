Un nuevo mitin político de Vox disfrazado de rueda de prensa termina con mensajes xenófobos y vítores a España

Un mitin político. Es lo que celebró este lunes Vox en la capital grancanaria, tanto por el tono del secretario general de partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith, como por los mensajes que mandaba pidiendo elecciones anticipadas, también en Canarias. Aunque el acto no gozó de la popularidad de otros celebrados en las últimas semanas, como el de Murcia o el de Sevilla, sí que se concentró un grupo de más de 50 personas sin apenas distancia de seguridad en el día en que Gran Canaria estrena el nivel de alerta tres por la pandemia. Tras los vítores a España, los simpatizantes se fundían en saludos y arropaban a uno de sus líderes nacionales con vítores a España. Hasta el punto de encuentro, en la popular calle de Triana de la capital grancanaria, llegó acompañado de rostros conocidos como el diputado nacional por Las Palmas Alberto Rodríguez.

"Plaga", "invasión" o "efecto llamada" han sido algunos de los términos lanzados por Ortega Smith este lunes para hablar de inmigración con un discurso lleno de contradicciones. Por un lado, comparaba las cifras de paro y pobreza en Canarias con el hecho de que a estas personas que llegan en patera se les acoge "en hoteles de lujo" (una iniciativa de los propios hoteleros para dar una solución temporal a la acogida migratoria) y que con sus "móviles de última generación" pueden provocar, a su juicio, "un efecto llamada" entre "sus compatriotas". Llegó a hablar de "23.000 inmigrantes ilegales que reciben todo el apoyo y todo el respaldo institucional y los pocos recursos económicos que no llegan para los canarios". Pero, por otro lado, también afeaba que "Moncloa refuerza a las mafias del tráfico de personas" y "les mienten diciéndoles que aquí tendrán la tierra prometida de quienes les dejan tirados a la delincuencia y hacinados en campamentos como si fueran prisioneros de guerra". Al cuestionarle si entonces, los migrantes son tratados "de lujo" o como prisioneros de guerra y si la muerte de una niña de dos años maliense (cuya muerte ha sido lamentada por los líderes de todos los partidos en redes sociales, menos por Santiago Abascal) no les lleva a replantearse su posición responde que "la realidad y usted lo sabe es que esa niña viviría si en España hubiera un control real de la inmigración" y un discurso sobre las mafias en el que menciona la labor del ejército español en Malí.

Con cada frase, llegaban aplausos de sus seguidores, como en cualquier acto electoral. Muchos de ellos con mascarillas de Vox y alguna camiseta con mensajes de apoyo al partido. No faltaron reproches al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. "Canarias tiene la desgracia de tener un presidente que en todo el planeta ha provocado lagrimas y sonrojo en el mundo entero. Se ha atrevido a decir que el comunismo es libertad", apuntó Ortega Smith, para añadir: "Yo le recomendaría que si tanto le gusta el comunismo que se vaya a Cuba que también es una isla y que deje en paz a los canarios".

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria apuntan a que es Delegación del Gobierno en Canarias quien gestiona las autorizaciones y no el consistorio y desde Delegación han señalado a este periódico que Vox no contaba con dicha autorización porque no se trataba de una concentración sino de una rueda de prensa. No obstante, han afirmado que la policía nacional estaría vigilante por si se producían aglomeraciones. En ambos puntos de la calle se encontraban tanto agentes de la Policía Nacional, que sí que se acercaron en un primer momento a hablar con los asistentes, como de la Policía Local del municipio.

El tono de Ortega Smith con la inmigración se encendía en este acto, que se sucede a otras caravanas anti inmigración que han apoyado en las Islas y otros mítines, como el celebrado en la pasada Navidad por Santiago Abascal en Lanzarote. "Cada inmigrante ilegal que entra en Canarias es un canario que no tiene oportunidad de salir adelante, cada euro que se entrega diariamente son varios millones que deberían estar destinados a ayudar a crear puestos de trabajo, a salir adelante económicamente. Canarias sufre en este momento una triple plaga: la de la epidemia, la de la invasión migratoria ilegal y la del abandono institucional de unos políticos irresponsables acomplejados y acobardados", afeó el secretario general de Vox este lunes.

La contradicción con el turismo

Mientras rechaza la inmigración, Vox tampoco aprueba en estos últimos días que lleguen turistas de otros puntos de Europa a las Islas y ahí radica otra de sus contradicciones. Si en Navidad, el discurso de Abascal se basaba fundamentalmente en que la inmigración irregular "está destruyendo la imagen de Canarias, una tierra que se desangra”, ahora las redes sociales del partido están llenas de mensajes que ensalzan el lema "si eres un ilegal o un turista podrás circular por todo el país sin atender a cierres perimetrales" y al mismo tiempo afea el cierre de negocios o que las islas hayan pasado de recibir 17 millones de visitantes a cero, como recordó Ortega Smith.

De los 23.000 migrantes que llegaron en 2021 a Canarias, el pasado jueves solo quedaban en hoteles 1.700 personas y 6.000 se localizaban en los seis campamentos instalados en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. El resto han sido derivados a la Península o deportados a sus países de origen. Además, pese a que Vox defienda que las condiciones en las que se encuentran estas personas son "de lujo", ONG y los propios migrantes han denunciado precisamente que faltan recursos o que el estado de la comida en campamentos como el de Las Raíces es escaso. El Defensor del Pueblo también ha cuestionado la gestión migratoria en Canarias. La deficitaria asistencia letrada, la dejadez con los desaparecidos, la "lentitud" de los traslados o la concentración de migrantes en barrios deprimidos son los principales reproches que la institución lanza a las autoridades.

Sobre las mociones de censura, pese a que Vox presentó una en el Congreso de los diputados, afirma que la suya fue presentada para "darle la voz a los españoles que se han sentido traicionados y que puedan elegir ellos quien quieren que gobierne España". En cambio, las presentadas en otras comunidades autónomas contra los gobiernos de derecha, ha asegurado que "son las mociones de la corrupción y del chanchullo". Por ello, ha insistido en pedir elecciones anticipadas.