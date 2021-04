El periodista Luis Roca pide perdón por su agresión a Abreu y considera que se ha hecho "una exageración" de lo ocurrido

El periodista y presidente de Audiovisual Plural Canarias, Luis Roca, se ha defendido este viernes después de haber sido condenado por una agresión leve a Cristina Abre, miembro del jurado del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

El presidente de Audiovisual Plural de Canarias, condenado por una agresión leve a una miembro del jurado del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

En una carta, Roca comienza lamentando "profundamente" lo ocurrido, y asegura que "nada justifica" su conducta. Sin embargo, aclara que el suceso fue "mucho menos", dice, "de lo que ha querido hacer creer la otra persona".

El presidente de Audiovisual Plural Canarias considera que ciertas afirmaciones difundidas "no se ajustaban a la realidad" y se ha hecho "una exageración" de los hechos. "Me remito al contenido de la propia sentencia y, en especial, al parte médico del Servicio Canario de Salud, aportado por la propia denunciante de la comisaría, donde claramente consta que no se le apreció lesión alguna", agrega.

Roca pide perdón a Cristina Abreu y afirma que lo sucedido fue "el resultado de un encuentro entre cuatro personas, después de dos años que vienen produciéndose hechos difamatorios y atentatorios contra el honor de mi mujer".

También defiende que "no se trata, en absoluto, de un episodio de violencia machista ni de género". "A raíz de los hechos se me ha estado tratando mediáticamente y en redes sociales de maltratador, machista y demás descalificaciones de desprecio y odio que no solo atentan contra mi derecho al honor, sino que causan, sobre todo, daño a mi familia, mi profesión y mi prestigio".