La plantilla del Gran Canaria en el año de la Euroliga, a fuego lento

La confección de la plantilla del Herbalife Gran Canaria para el curso del debut en la Euroliga de la entidad isleña se está cocinando a fuego lento, desde que hace ya más de un mes, el pasado día 16 de junio, se diese el primer paso al anunciar la renovación de Oriol Paulí.



El director deportivo del CB Gran Canaria, Berdi Pérez, está realizando un trabajo sigiloso en la configuración del plantel que tendrá a su disposición el técnico Salva Maldonado, que regresa a su antiguo equipo procedente de Movistar Estudiantes y en sustitución de Luis Casimiro.



Pocos días después de comunicarse la renovación del contrato de Paulí, la entidad que preside Enrique Moreno hizo lo propio con Xavi Rabaseda, quien al igual que el escolta catalán es otro de los internacionales con los que cuenta el Gran Canaria.



Más tarde llegaron las renovaciones de dos de los estandartes del conjunto isleño, los veteranos capitanes Albert Oliver y Eulis Báez, y se daba a conocer que otro de los baluartes del equipo en los últimos años, el granadino Pablo Aguilar, no seguiría en el equipo al no llegarse a un acuerdo para que bajase sus emolumentos de cara a la próxima campaña.



Así las cosas, el Herbalife Gran Canaria también tiene garantizada la continuidad de varios jugadores con contrato en vigor, casos de Marcus Eriksson, Anzejs Pasecniks y Luke Nelson, que en este último caso volverá a la disciplina de la entidad insular tras actuar como cedido en el Real Betis Energía Plus.



De igual forma, el club grancanario tiene opción de renovar a los pívots Ondrej Balvin y Luke Fischer, aunque aún no ha manifestado qué ocurrirá finalmente con ambos.



Asimismo, se desconoce el futuro de los bases Gal Mekel y Niko Radicevic, así como de los aleros DJ Seeley y Nico Brussino, aunque este último difícilmente prorrogará su estancia en el Herbalife, tras el rendimiento ofrecido durante su estancia en el mismo.



Por otro lado, cabe recordar que durante la rueda de prensa de su presentación oficial como nuevo técnico del Gran Canaria, Salva Maldonado aseguró que con una plantilla integrada por doce jugadores irían "justos" para afrontar las diferentes competiciones en las que se verá inmerso su conjunto esta próxima campaña.



Así pues, la labor que tiene ante sí Berdi Pérez es ardua, de cara a confeccionar la mejor plantilla posible para disputar con ciertas garantías de éxito el próximo curso, que comenzará con la celebración de la primera jornada de la Liga Endesa a finales del mes de septiembre.



En ese sentido, la rumorología más reciente sitúa a los veteranos bases Clevin Hannah (que acabó la campaña en UCAM Murcia) y Taylor Rochestie (Estrella Roja de Belgrado) en la órbita del Gran Canaria, según una información publicada por el diario digital encestando.es.