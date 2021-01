La plantilla de Radio ECCA deberá volver al trabajo el 8 de enero pese a que el alumnado no tendrá clases

La plantilla de Radio ECCA tendrá que acudir al trabajo este viernes 8 de enero pese a que ese día no se impartirán clases para el alumnado, que retoma su formación el próximo lunes. El personal denuncia que todos los centros públicos y concertados reanudarán su actividad el 11 de enero, tal y como anunció la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias antes de las vacaciones de Navidad, por lo que los profesionales de este centro de adultos serán la excepción. Desde el comité de empresa han mostrado su malestar ya que se les ha informado del cambio en período vacacional y consideran que desde Educación se tomó esta decisión por prevención dadas "las actuales circunstancias epidemiológicas", por lo que no entienden esta diferencia.

Desde Radio ECCA confirman que el profesorado deberá trabajar este viernes, ya que lo que se ha suspendido es "la actividad lectiva" y apuntan que, aunque funcione como centro concertado, la gestión del personal no depende de la Consejería. Por ello, insisten en que pese a que el alumnado no tiene clases de acuerdo a la orden de Educación, el personal sí deberá dedicarse a otras labores ese día y asegura que se le ha "dado la posibilidad de teletrabajar" si su puesto lo permite.

El centro señala que el Consejo Escolar de Radio ECCA no solicitó este 8 de enero como día de libre disposición, algo que apunta que sí que hicieron otros centros y añade que cuando la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha suspendido en otras ocasiones las clases por fenómenos meteorológicos adversos, el personal acude a estos centros para adultos porque se estima que lo que se suspende es "la actividad lectiva".

Sobre el hecho de que el personal haya sido informado en período de vacaciones, añade que la decisión de la Consejería de Educación de retrasar la vuelta a clases llegó el 22 de diciembre, último día de jornada lectiva, y a la plantilla asegura que se le ha informado con seis días de antelación.

Fuentes del comité de empresa del centro de adultos señalan que no es la primera vez que ocurre esta desigual toma de decisiones con respecto al resto de centros públicos y concertados. En marzo, Educación suspendió las clases unos días antes del estado de alarma, y sin embargo, la plantilla se quejó entonces de que desde Radio ECCA no se les informó sobre si debían acudir o no a sus puestos de trabajo, por lo que acudieron.

El personal lamenta que, en este caso, tratándose de una decisión que la Consejería de Educación adoptó para "ganar unos días la batalla contra el virus", la medida deje fuera a los trabajadores y trabajadoras de estos centros, en especial teniendo en cuenta la incidencia del coronavirus en Tenerife.

Desde el comité de empresa apuntan que han pedido explicaciones pero la contestación se basa en que lo que se ha suspendido es "la actividad lectiva" y que esto no afecta a la plantilla. Según aclaran, la medida afecta a unos 400 empleados de las dos provincias canarias.