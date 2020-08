Policías locales de paisano ponen en solo cuatro días 177 multas en Las Palmas de Gran Canaria, principal foco del virus en el Archipiélago

Policías locales de paisano han puesto un total de 177 multas en Las Palmas de Gran Canaria en solo cuatro días por no respetar las normas ante la propagación del coronavirus, tales como no ponerse la mascarilla. No obstante en total, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha tramitado desde el pasado mes de julio más de 2.500 sanciones por incumplimiento de las normas establecidas por las autoridades.

Así lo ha informado la Concejalía de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria este sábado en un comunicado, donde señala que este es un recurso adicional que refuerza el dispositivo especial de seguridad puesto en marcha por el Gobierno municipal desde que finalizó el confinamiento para controlar el cumplimiento de las restricciones establecidas, con especial hincapié en zonas de gran afluencia y playas. Unas medidas que se endurecen al ser la ciudad el principal foco del virus en las Islas, con casi 2.000 casos.

Este nuevo recurso está centrado en recorrer, además de las y calles que registran un mayor tránsito y parques, las zonas comerciales y establecimientos de hostelería con el objetivo de velar por la salud pública. En este sentido, la unidad de paisano, desde el pasado martes ha tramitado 55 actas por varias infracciones a establecimientos comerciales y hosteleros en distintas zonas del municipio, ha procedido al cierre de un local y ha impuesto 122 multas a ciudadanos por no hacer un uso correcto de la mascarilla.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, explica que “ante la situación de la pandemia en las Islas, desde el Ayuntamiento seguimos poniendo todos los recursos de seguridad que sean necesarios para evitar la transmisión del virus” y señala que “aunque la mayor parte de la población es responsable, hay que seguir incrementando el control para esa minoría que no respeta las normas”.

“Es ahora cuando un pequeño gesto como ponerse mascarilla o lavarse las manos cobra más sentido. Solo pararemos al virus juntos cumpliendo con estas medidas que nos protegen a todos”, añade el concejal.

Restricciones municipales

El Ayuntamiento informa de que ha implementado nuevas medidas para la contención y prevención de la COVID-19 en el municipio en zonas de riesgo donde se estaban registrando concentraciones. Entre las novedades, se encuentra la restricción de la práctica deportiva en el paseo de Las Canteras, que solo se puede realizar de 22:00 horas a 8:00 horas.

Además, tampoco se puede permanecer en la zona que se encuentra bajo la pasarela de La Cícer, frente al Go Fit. Por otra parte, dos horas antes y dos horas después de la pleamar no está permitido estar en la zona de arena de La Cícer, en el espacio comprendido entre la calle Pizarro y Los Muellitos, salvo escuelas de surf autorizadas y personas que hagan deporte individual.Además, el solárium de Las Alcaravaneras permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Para evitar las concentraciones nocturnas y botellones, se ha adelantado el horario de cierre de los parques vallados de la ciudad a las 21:00 horas, así como el horario de cierre de las cafeterías ubicadas en el interior de estos parques, también a las 21:00 horas. Así mismo, para proteger a la población mayor, se han cerrado los centros cívicos municipales y locales sociales hasta nuevo aviso.

La corporación municipal hace un llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana en el cumplimiento de las medidas de seguridad y reitera la necesidad de extremar las medidas de autoprotección, el mantenimiento de la distancia física, el uso obligatorio de la mascarilla y la higiene continua de las manos. Asimismo, se recuerda que el éxito frente al virus pasa por mantener el esfuerzo y la responsabilidad colectiva.