El presidente de Ashotel exige anular las elecciones de CEOE-Tenerife y avanza que el resultado acabará en los tribunales

El presidente de la patronal hotelera y extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, ha exigido este martes la anulación de las elecciones en CEOE-Tenerife porque el proceso “no está claro” y “no es transparente” por lo que ha avanzado que el resultado acabará ante los tribunales de justicia.

En declaraciones a Cope Canarias recogidas por Europa Press ha acusado al secretario general y candidato, Pedro Alfonso, de tener “el control de aparato” de la confederación al no haber dimitido de su cargo, criticando que “no puede ser juez y parte”.

“Queremos que se anule el proceso y se convoque uno nuevo pero la intención es ir a hechos consumados”, ha señalado, lamentando que se han estado “haciendo movimientos” desde antes de que se convocaran las elecciones. “El proceso está viciado desde el principio”, ha destacado.

Marichal ha reducido a Alfonso al papel de “técnico” y no de empresario y aunque estaban satisfechos con su labor al frente de la Secretaría General sostiene que los empresarios tinerfeños deben estar presididos “por un empresario o una empresaria al frente”, en este caso, Victoria González Cuenca, directora financiera de Chafiras, la otra aspirante en liza.

Ha apuntado que en torno al proceso electoral hay “circunstancias extrañas” que además “incumplen” los propios estatutos de CEOE-Tenerife, de ahí que haya garantizado que van a llegar “hasta el final”.

En esa línea, se ha mostrado convencido de que dentro de un año o un año y medio habrá una sentencia judicial que “ponga las cosas claras y será una pena, porque será un año y medio perdido”. “Las cosas no se pueden hacer así”, ha agregado.

Como ejemplo de cómo se desarrolla el proceso ha apuntado que la empresa que impulsaba la candidatura de Alfonso se ha dado de baja en la confederación y ha subrayado que al frente debe haber “un empresario o empresaria que le duelan las cosas” y sepa lo que es “pagar una nómina” a final de mes.

Ha indicado que “no es moral” que Alfonso no haya dimitido de su cargo antes de las elecciones al tiempo que ha desmarcado este frente en contra del proceso de la condena que sufrió por fraude fiscal por la venta de unos apartamentos y la supuesta falta de apoyo de la patronal.

Condena por fraude fiscal

Jorge Marichal, que también es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), fue condenado en julio de 2019 por el Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife por fraude fiscal a dos años de cárcel y a abonar una multa de 585.896 euros. La sentencia fue confirmada, notificada y publicada en mayo de 2020 por la Audiencia Provincial. Sin embargo, Marichal ha asegurado este martes que esto no tiene nada que ver con sus críticas a la CEOE tinerfeña.

“No tengo nada en absoluto contra nadie, mis circunstancias personales fueron las que fueron en aquel momento, tuve un problema con Hacienda por un tema de una inspección porque un asesor se equivocó con la manera de hacerlo, he pagado lo que tenía que pagar, no me voy a morir ahora ni me voy a cortar las venas, ya he pagado, estoy tranquilo con la representación que tengo, moralmente me siento muy tranquilo y muy satisfecho con mi trayectoria, yo duermo con mi cabeza no con la de nadie”, ha señalado.