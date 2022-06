El PSOE de La Orotava tilda de “oportunista” la postura del alcalde del municipio sobre el Plan Rector del Teide

El PSOE de La Orotava (Tenerife) considera que la reacción del alcalde de la citada localidad, Francisco Linares, y su grupo de gobierno, al documento del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide es “exagerada y oportunista”. El regidor rechaza el borrador por basarse en “prohibiciones”, según sus declaraciones, y la organización socialista en el municipio ha criticado su postura, “aunque contemple aspectos que puedan parecer de lógica y sentido común con los que, incluso, se podría estar de acuerdo”.

En este sentido, el PSOE invita al regidor del municipio norteño en un comunicado a establecer un debate real sobre un asunto tan importante como este y a “apartarse de la demagogia”.

El Grupo Municipal Socialista considera que se trata de un documento importante y mejorable, “pero es un borrador, y que no se debe tener prisa en su trámite de exposición pública”. De la misma manera resalta que se debe contar con todos: municipios implicados o no, sectores a los que les pueda afectar y ciudadanía de Tenerife, en general.

Para los socialistas, “el Plan debe definir mejor los aspectos que se están tratando de regular sin que las restricciones y/o prohibiciones sean lo más significativo. Se trata de proteger y mejorar sin rigideces ni imposiciones que lo hagan inviable”.

Entre sus argumentos, el PSOE señala que aspectos como usuarios y visitantes del Parque, plan de movilidad con el uso del transporte público combinado con el privado, tratamiento de residuos, albergue público, deportistas en general, apicultores o la propia seguridad del enclave deben tratarse con la idea de no perjudicar a quien no hace daño y contando con la participación de ayuntamientos, implicados o no, así como los sectores a los que se hace referencia y sufren restricciones.