El ritmo de vacunación se acelera en Canarias, pero no lo suficiente: las islas tardarán 11 meses en vacunar al 70% de su población

Los últimos datos analizados por elDiario.es, en relación a la campaña de vacunación contra la COVID-19 por comunidades autónomas, arrojan una buena noticia para Canarias: el ritmo en la aplicación de las vacunas se acelera, al punto de que en tan solo dos semanas se pasa de administrar una media de 5.000 dosis a rozar las 9.000. De hecho, el pasado miércoles, 31 de marzo, los sanitarios isleños batían su propio récord al colocar 12.760 dosis en un solo día. Sin embargo, no parece suficiente para llegar al gran objetivo propuesto por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que aseguraba que se alcanzaría la inmunización de 1.631.940 canarios antes de julio de 2021. Con el ritmo actual, esta meta no se lograría hasta dentro de 11 meses. No obstante, con respecto a hace dos semanas, el Archipiélago acorta los plazos de forma considerable, entonces se preveía la inmunización en un año y medio.

Más del 8% de la población diana en Canarias ha logrado la inmunización

Hasta ahora se han colocado las dos dosis al 4,8% de la población isleña, por lo que la pauta completa y, por tanto, la inmunización solo la presentan 108.593 canarios. Asimismo, el 9,2% cuenta con al menos una dosis, es decir, 206.574 personas.

Otra buena noticia para la vacunación en Canarias es que esta región alcanza el top 8 en el ranking de las comunidades que han administrado un mayor número de vacunas disponibles. Hasta ahora, se ha inyectado el 86%, esto es 315.167 vacunas de las 366.700 dosis recibidas. Una cifra que a partir de este viernes se multiplicará gracias a la llegada de una remesa con 45.100 dosis de AstraZeneca.

Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, del total de las dosis utilizadas de los tres laboratorios aprobados por la Agencia Europea del Medicamento para vacunar en Europa, en las islas se han administrado más de 227.000 de Pfizer, más de 21.000 de Moderna y más de 65.000 de AstraZéneca.

Vacunación este Viernes Santo

La vacunación en Canarias se ha mantenido activa este Viernes Santo, tal y como se ha podido seguir a través de las redes sociales de Sanidad. Los centros de salud de Adeje y La Orotava o el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín han sido escenario clave en esta jornada en plena Semana Santa.